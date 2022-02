L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana 14-18 febbraio 2022 con nuove puntate inedite. Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che la situazione tra Ezio e Veronica continuerà ad essere molto tesa, al punto che i due prenderanno una drastica decisione sulle loro nozze.

Occhi puntati anche sulle vicende di Umberto e Flora che si ritroveranno a vivere un momento di grande passione e di forte intimità, che potrebbe avere delle conseguenze inaspettate.

Umberto e Flora in intimità e cedono alla passione: anticipazioni Il Paradiso delle signore 14-18 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 18 febbraio 2022, rivelano che Umberto si ritroverà a dover fare i conti con la sparizione della contessa Adelaide, che diventerà sempre più un giallo e un mistero da risolvere.

Non si sa che fine abbia fatto la contessa e questa situazione desterà non poche preoccupazioni in Guarnieri, che tuttavia sarà anche protagonista di un momento di grande intimità con Flora.

In queste nuove puntate della soap opera, tra Umberto e Flora divamperà la fiamma della passione e i due finiranno a letto insieme.

Ezio e Veronica sempre più in crisi

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che si tratta di un gesto del tutto inaspettato, dato che Umberto in assenza della contessa, si lascerà trasportare dal sentimento e da questa passione che sente di nutrire nei confronti della giovane figlia di Ravasi.

Cosa succederà a questo punto?

Come si evolverà il rapporto tra Umberto e Flora nel corso delle prossime puntate e in vista anche di un possibile ritorno in scena di Adelaide?

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 18 febbraio 2022, rivelano che si parlerà anche delle vicende di Ezio Colombo, che si ritroverà sempre più distante dalla sua futura moglie Veronica.

Veronica annulla le nozze con Ezio: anticipazioni Il Paradiso 6 al 18 febbraio 2022

La crisi tra i due è ormai evidente ed è accentuata anche dalla scoperta di Ezio circa la verità della lettera che è stata indirizzata contro Gloria.

Sta di fatto che, alla fine, Ezio chiederà a Veronica di annullare le nozze e quest'ultima non potrà fare altro che accettare la richiesta dell'uomo.

Per il momento, quindi, il matrimonio tra i due è annullato e rimandato a data da destinarsi. Una notizia che non renderà serena Gemma, la quale si renderà conto di aver causato un vero e proprio pasticcio, tale da mettere nei guai e in grande difficoltà anche sua mamma.

Fiorenza trova la lettera di Umberto per Flora: trame Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 18 febbraio, rivelano che Salvatore farà vedere ad Anna la casa dove ha intenzione di andare a vivere con lei, dopodiché procederà anche con la fatidica proposta ufficiale.

Occhi puntati anche su Fiorenza che, in questi nuovi episodi della soap riuscirà ad entrare a villa Guarnieri e riuscirà a mettere le mani sulla famosa lettera che Umberto aveva scritto per Flora.

Trattasi di un documento di grande importanza, dato che in quella missiva è contenuta tutta la verità legata alla morte di Achille Ravasi.