Martedì 8 febbraio, subito dopo l'edizione dei "Soliti Ignoti- il ritorno", sarà trasmessa la prima puntata della Serie TV "Lea-Un nuovo giorno" su Rai 1. In totale sono previste quattro puntate, che saranno tutte proiettate il martedì sera. In base alle anticipazioni televisive dei due episodi in onda l'8 febbraio, Lea tornerà a lavorare nel reparto di pediatria di Ferrara. Lì incontrerà pure l'ex marito Marco, diventato nel frattempo primario. Inoltre Lea farà la conoscenza di Arturo, con il quale creerà un rapporto particolare.

Trame 'Lea- Un nuovo giorno': Lea torna a lavorare nel reparto di pediatria

L'8 febbraio sarà mandata in onda alle ore 21:25 la prima puntata della fiction tv "Lea- Un nuovo giorno", che è ambientata a Ferrara. Protagonista principale l'attrice Anna Valle che veste i panni dell'infermiera Lea Castelli. In base alle trame del primo episodio dal titolo "Ricominciare", Lea tornerà a Ferrara, dopo essere andata via un anno prima a causa del decesso del bambino. Allontanarsi da tutti è stata una scelta da lei presa per ricominciare una nuova vita. La donna tornerà nuovamente a lavorare presso il reparto di pediatria dell'ospedale emiliano.

Con grande stupore di Lea, troverà pure l'ex marito Marco che è stato nominato primario.

Per l'infermiera sarà un altro momento difficile, in quanto Marco le ha provocato tanto dolore avendola tradita con una sua amica. Un altro incontro che desterà particolare interesse a Lea sarà quello con Arturo, attraente musicista e padre di una sua piccola paziente. L'uomo presterà il suo aiuto alla donna che aveva avuto dei problemi con la sua auto e successivamente la rivedrà in ospedale.

Tra i due si creerà un legame particolare.

Anticipazioni televisive del secondo episodio: Il padre di Mattia fa un esposto contro Lea

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio dal titolo "La seconda possibilità", Marco si mostrerà cambiato e orientato a tornare insieme a Lea. Quest'ultima però in considerazione di quanto successo in passato, sarà propensa ad intraprendere con lui solo un rapporto professionale.

Intanto l'infermiera supporterà Kolija, un bambino russo che è stato preso in affido da una famiglia di Ferrara. I genitori però hanno mal tollerato la malattia del piccolo e l'hanno abbandonato.

Tra le altre cose Lea sarà alle prese pure con Mattia, che ha un grave problema cardiorespiratorio. La donna lotterà per trovare il padre del neonato e chiederà aiuto ad Arturo. L'obiettivo della Castelli è quello di trovarlo al fine di poter compiere degli esami più approfonditi. Il padre però si opporrà e giungerà a fare un esposto contro la donna.

Cast di 'Lea- un altro giorno'

La protagonista principale sarà Anna Valle, che interpreterà il ruolo di Lea Castelli. Al suo fianco Giorgio Pasotti nei panni del primario Marco Colomba e Mehmet Gunsur in quello di Arturo.

Inoltre saranno presenti pure Eleonora Giovanardi (Anna Galgano), Marina Crialesi (Olga), Daniela Morozzi e Primo Reggiani. Infine ricordiamo che sarà possibile rivedere la replica su Raiplay, la piattaforma streaming della rete Rai.