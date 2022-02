Le discussioni e gli scontri tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro sono ormai diventati un 'classico' dell'edizione numero 21 di Amici. I punti di vista dei due professori del talent di Maria De Filippi sono diametralmente opposti per ciò che riguarda la danza e ancora una volta i due lo hanno dimostrato durante la puntata del programma andata in onda domenica 6 febbraio. Dopo l'eliminazione di Cosmary, la maestra Alessandra ha richiesto una sfida immediata per Mattia. Non è un mistero che Celentano non apprezzi le qualità artistiche del ragazzo e ha provato a far entrare un altro ballerino al suo posto.

Raimondo è andato su tutte le furie: Mattia esce da un infortunio e ancora sta male per tale ragione tra i due colleghi sono volate scintille.

La maestra tuona contro Raimondo: 'Cafone'

La sfida che doveva vedere Mattia scontrarsi con un altro ballerino è stata annullata all'ultimo minuto da Alessandra ma prima di giungere a questa conclusione nella scuola di Amici 21 ha avuto una luogo una discussione dai toni particolarmente accesi e a tratti abbastanza pesanti. Todaro si è opposto con forza all'inziale richiesta della maestra per il suo alunno. "Sono sincero, trovo questa proposta di sfida una roba davvero imbarazzante, per non usare altri termini", ha detto il professore che ha spiegato il suo pensiero.

Secondo lui, la volontà di Celentano sarebbe quella di mandare via Mattia approfittando della sua scarsa forma fisica.

"Io al posto tuo mi affosserei", ha proseguito Raimondo il quale ha poi dato l'ok alla sfida perché sicuro che il suo allievo avrebbe potuto battere lo sfidante anche se infortunato. Non è tutto, perché a questo punto Alessandra si è davvero adirata e ha sferrato il suo attacco al collega, "Sei tu che sei imbarazzante e discrimini lui con gli altri", ha risposto Celentano che ha difeso la sua posizione.

"Sei un cafone e uno che dice cose terrificanti", ha poi aggiunto la maestra su tutte le furie.

Sfida per Mattia rimandata

Alessandra davvero infuriata dopo aver scelto lo sfidante e dopo l'ingresso del giudice esterno, ossia Garrison, ha poi stoppato tutto in maniera del tutto inaspettata. Accusando Todaro di non tutelare troppo il suo alunno, ha preferito rimandare la sfida in quanto secondo lei sarebbe stato troppo facile vincere con Mattia ancora dolorante.

Todaro non ha gradito però neanche questo gesto: già la maestra conosceva le condizioni fisiche di Mattia per cui creare tutta la situazione è stato solo un teatrino per mettere in difficoltà il ragazzo. Domenica prossima, 13 febbraio, probabilmente, il pubblico potrà assistere alla sfida e a quel punto sarà il giudice a mettere la parola fine alla diatriba ad un passo dal serale.