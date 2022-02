L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per le giornate del 17 e 18 febbraio 2022, quando alle ore 15:55 circa sono previsti due nuovi episodi in prima visione assoluta.

Le anticipazioni riguardanti queste nuove puntate della soap opera di Rai 1 rivelano che tra Flora e Umberto si accenderà la fiamma della passione, mentre Gemma verrà a conoscenza di quelle che sono le novità legate al rapporto tra sua mamma Veronica ed Ezio.

Flora e Umberto a letto insieme: anticipazioni Il Paradiso 6 del 17 febbraio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il paradiso delle signore del 17 febbraio 2022 rivelano che tra Flora e il commendatore Guarnieri divamperà la fiamma della passione.

I due si lasceranno andare al sentimento che li unisce e si ritroveranno a letto insieme, dove vivranno una intensa notte di passione travolgente.

Il giorno dopo, Flora si risveglierà credendo di ritrovare al suo fianco Umberto, ma non sarà così.

Ezio di nuovo vicino alla sua ex Gloria

Il commendatore è già andato via e si è rimesso di nuovo al lavoro per cercare di arrivare alla verità dei fatti circa la sparizione nel nulla della contessa Adelaide, di cui si sono perse le tracce in maniera del tutto misteriosa.

E poi ancora, gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 17 febbraio, rivelano che ci sarà spazio anche per un ulteriore riavvicinamento tra Ezio e la sua ex Gloria.

I due si ritroveranno vicini più che mai e, tutto questo potrebbe far ben sperare in vista di un ipotetico nuovo ritorno di fiamma della coppia.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche nella giornata del 18 febbraio. Le anticipazioni di questo nuovo episodio rivelano che per Gemma arriverà il momento della verità.

Gemma scopre la verità su Veronica ed Ezio: anticipazioni Il Paradiso 6 del 18 febbraio

La ragazza, infatti, scoprirà ufficialmente che le nozze tra sua mamma Veronica ed Ezio sono state rimandate e quindi che i due hanno scelto di annullare il giorno del fatidico sì.

Un duro colpo per Gemma che non potrà non sentirsi in colpa per quello che è successo, consapevole di esserne in parte responsabile.

Intanto Salvatore porterà Anna a vedere quella che dovrebbe essere la casa del loro sogno d'amore. Un momento molto romantico che sarà sancito anche dalla fatidica dichiarazione d'amore che Salvo farà alla sua amata.

Occhi puntati poi su Fiorenza: le anticipazioni de Il Paradiso 6 del 18 febbraio rivelano che la donna si intrufolerà a casa di Flora Ravasi e riuscirà ad entrare in possesso di quella famosa e scottante lettera, dove Umberto ha fatto chiarezza sulla morte di Achille Ravasi.