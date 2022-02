L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 sarà in onda eccezionalmente anche sabato 5 febbraio su Rai 1.

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Rai 1 rivelano che la soap andrà in onda solo per questa settimana anche nel pomeriggio di sabato e cambierà orario di programmazione. I colpi di scena non mancheranno e per Vittorio Conti arriverà il momento di farsi da parte nel suo legame con Tina Amato.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Paradiso delle signore 6 riguarderà la giornata del 3 febbraio.

La soap non sarà in onda per lasciare spazio a uno speciale del Tg1 dedicato al giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rieletto per la seconda volta.

Di conseguenza, dalle 15 alle 18 la linea verrà data esclusivamente al Tg1 e questo appuntamento speciale farà saltare quello con Il Paradiso delle signore 6.

Puntata speciale de Il Paradiso 6 anche sabato 5 febbraio

La soap tornerà in onda regolarmente venerdì 4 febbraio come sempre nel consueto orario delle 15:55, ma questa settimana andrà in onda anche sabato pomeriggio.

Il 5 febbraio, infatti, verrà trasmessa una nuova puntata de Il paradiso 6 a partire dalle 14, nella fascia oraria che normalmente è occupata dalla trasmissione Dedicato condotta da Serena Autieri.

Cosa succederà in questa nuova puntata della soap che andrà in onda in via del tutto eccezionale sabato pomeriggio su Rai 1? Al centro della scena ci sarà il triangolo che vede coinvolti Tina, Sandro e Vittorio.

Vittorio decide di rinunciare a Tina: trama Il Paradiso 6 di sabato 5 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 5 febbraio rivelano che, dopo aver scoperto la verità sulla tresca clandestina tra Tina e Vittorio, Sandro deciderà di non arrendersi.

L'uomo comunicherà a Vittorio la decisione di restare in città e di voler riconquistare il cuore della sua amata Tina.

Vittorio, a quel punto, non potrà fare altro che tirarsi indietro: Conti deciderà di rinunciare a Tina e si metterà in gioco per dare dei consigli a Sandro su come cercare di riconquistare la donna.

Salvo si ritrova in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 del 5 febbraio

Occhi puntati anche su Veronica. La trama de Il Paradiso delle signore di sabato pomeriggio rivela che la donna comincerà ad avere dei seri sospetti sul conto di sua figlia Gemma e teme che sia stata proprio lei a scrivere la lettera minatoria che è stata fatta recapitare a Gloria.

Spazio anche alle vicende di Salvo: il ragazzo sarà in crisi e non saprà più se acquistare o meno la casa dove vuole andare a vivere con Anna.