Continua ad appassionare la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni delle puntate in programma dal 21 al 25 febbraio 2022 svelano che Dante Romagnoli, dopo aver messo le mani nella lettera che Umberto Guarnieri ha scritto a Flora Gentile Ravasi, non perderà tempo per minacciare il commendatore.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 25 febbraio: Sandro recupera il rapporto con Tina

Negli episodi in onda dal 21 al 25 febbraio, Sandro sarà convinto di essere riuscito a riconquistare la moglie Tina, che non nasconderà l'emozione dopo aver ascoltato la canzone scritta dal discografico.

Il rapporto tra i due coniugi riprenderà e Recalcati chiederà alla giovane Amato di cantare il brano senza che Orlando ottenga i diritti. Sandro farà dei salti di gioia quando Tina gli dirà di voler incidere la canzone.

Successivamente Agnese, dopo essere tornata a Milano, svelerà ai suoi figli che Rocco si è innamorato di un’altra ragazza. Maria è ancora ignara del tradimento di Rocco. Quest’ultima, intanto, riceverà un telegramma proprio da parte del giovane siciliano dal contenuto rassicurante, che però non convincerà Agnese.

Anna invece, dopo aver trovato il coraggio di mettere piede al Paradiso in compagnia della figlia Irene, vorrà trasferirsi con lei nel capoluogo lombardo. Tina quando la vedrà con la bambina, manifesterà il desiderio di costruirsi una famiglia.

Veronica intanto, dopo che la figlia Gemma ammetterà a Ezio di essere l’autrice della lettera minatoria che ha turbato Gloria, potrà fare un sospiro di sollievo, visto che tra lei ed Ezio non ci sarà più tensione. Quest’ultimo sceglierà di essere sincero con Monreau, dicendole che in realtà a terrorizzarla non è stata la sua compagna, ma Gemma.

Dante mette alle strette Umberto, Adelaide torna a Villa Guarnieri

Dante continuerà a corteggiare Beatrice, invece Vittorio proporrà a Stefania di scrivere un articolo sulla nuova legge che cambia la condizione delle donne. La ragazza riceverà i complimenti da Marco per il suo pezzo, un gesto che scatenerà la gelosia di Gemma.

Sempre a proposito di Conti, oltre a decidere di basarsi sul pezzo scritto da Stefania per la copertina del nuovo numero della rivista del Paradiso, non la prenderà bene quando inizierà ad avere il sospetto che possa esserci del tenero tra sua cognata e Romagnoli. Beatrice farà un passo in avanti verso Dante, dato che gli è grata per averla aiutata a risolvere un problema al grande magazzino trascorrerà la notte con lui.

Intanto Fiorenza consiglierà a Flavia di includere anche Ludovica nel loro affare, per consentire a quest’ultima di passare del tempo con Fernando Torrebruna, molto interessato alla fanciulla nonostante sia fidanzata con Marcello. La giovane Brancia di Montalto, quando il socio di Dante e Fiorenza le farà una proposta di lavoro, si confronterà con il barista per ottenere il suo consenso.

In seguito Romagnoli passerà all’attacco, visto che ricatterà Umberto dicendogli di avere la prova per incastrarlo sulla scomparsa di Ravasi

Finalmente, dopo aver destato parecchia preoccupazione, Adelaide torna a Milano. Il commendatore Umberto, non appena si accorgerà di tenere molto alla cognata, chiederà a Flora di rimuovere dalla sua mente la loro notte di passione. A questo punto la contessa si preparerà per presentarsi davanti al magistrato on merito al caso di Achille. Adelaide sembrerà avere tutte le carte in regola, così il capitolo del defunto Ravasi sarà destinato a concludersi.