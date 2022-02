Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Le trame della soap per l'episodio n° 112 della sesta stagione, in onda il prossimo 22 febbraio, raccontano che Sandro Recalcati (Luca Capuano) si augurerà che Tina Amato (Neva Leoni) sia pronta per incidere una nuova canzone.

Agnese Amato (Antonella Attili), intanto, tornerà nel capoluogo lombardo e informerà Tina e Salvatore (Emanuel Caserio) che Rocco (Giancarlo Commare) si è innamorato di un'altra donna. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), infine, percepirà un certo feeling tra Dante Romagnoli (Luca Bastianello) e la cognata Beatrice (Caterina Bertone), nel frattempo Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) consiglierà a Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) di coinvolgere anche la figlia Ludovica (Giulia Arena) nel loro affare.

Sandro si augurerà che Tina sia pronta per incidere una nuova canzone

Le anticipazioni della fiction daily italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per la puntata di martedì 22 febbraio rivelano che Sandro auspicherà che Tina sia pronta per incidere un nuovo brano.

Agnese, intanto, tornerà nella città meneghina e informerà sia Tina che Salvatore del fatto che Rocco ha perso la testa per un'altra donna, nonostante ancora Maria Puglisi (Chiara Russo) non ne sia a conoscenza.

Le Veneri discuteranno sulla legge appena approvata sulle donne

Le trame della soap opera per l'episodio n° 112 della sesta stagione anticipano che in atelier le Veneri discuteranno sulla legge appena approvata che riguarda le donne, mutando radicalmente la condizione femminile nella società.

L'interessante argomento sarà trattato in un articolo da Stefania Colombo (Grace Ambrose), come commissionatole da Vittorio, che uscirà nella prossima edizione del Paradiso Market.

Vittorio capterà un certo feeling tra Beatrice e Dante

Gli spoiler della fiction daily nostrana per la puntata di martedì 22 febbraio svelano che la complicità tra Beatrice e Dante non passerà inosservata a Vittorio, il quale non gradirà affatto il recente feeling tra la cognata e il suo rivale.

Fiorenza, intanto, suggerirà a Flavia di includere anche la figlia Ludovica nei loro affari professionali in fase embrionale. Così facendo, la giovane Brancia sarebbe più vicina a Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco), ex armatore rimasto vedovo di recente. Per il nuovo arrivato al Circolo l'incontro fortuito con Ludovica è stato un colpo di fulmine e, qualora Flavia decidesse di accettare il consiglio di Fiorenza, l'ex armatore potrebbe iniziare un corteggiamento nei riguardi della bella Brancia.