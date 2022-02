Continuano ad andare in onda le avventure della sesta stagione della serie italiana Il Paradiso delle Signore, diretta da Monica Vullo, trasmessa su Rai 1 dal lunedì al venerdì e disponibile anche su Rai Play.

Gli spoiler della puntata del 24 febbraio 2022 raccontano che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) avrà le carte in regola per far cadere ai propri piedi Beatrice Conti (Caterina Bertoni).

Anticipazioni Il Paradiso, episodio 24/02: Adelaide pronta per un nuovo interrogatorio, Anna porta la figlia Irene al circolo

Nel corso del 114° episodio della soap opera campione in termini di ascolti e in programmazione su Rai 1 giovedì 24 febbraio (come sempre a partire dalle ore 15:55 circa), Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) sarà pronta ad affrontare l’ennesimo interrogatorio davanti al magistrato sul caso del suo defunto marito Achille (Roberto Alpi), dopo essere recentemente rientrata Villa Guarnieri sana e salva.

Intanto Anna Imbriani (Giulia Vecchio) si renderà protagonista di un grande passo in avanti con la figlia Irene, visto che per la prima volta si presenterà al Paradiso (dove lavora) in sua compagnia per farle conoscere il "suo mondo".

Stefania capisce che Rocco non si è comportato bene verso Maria, Torrebruna fa una proposta di lavoro a Ludovica

Nel contempo dopo Agnese (Antonella Attili), Armando (Pietro Genuardi), Salvatore (Emanuel Caserio), Tina (Neva Leoni) e Irene (Francesca del Fa), anche Stefania (Grace Ambrose), apprenderà che Rocco (Giancarlo Commare) - orma da tempo assente da Milano - non si sta comportando bene nei confronti della sua promessa sposa Maria (Chiara Russo): tale situazione farà entrare in crisi le commesse del circolo, infatti non sapranno se essere sincere con la ricamatrice, oppure se tacere per non farla soffrire.

In seguito Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) sarà sempre più interessato a Ludovica (Giulia Arena) e arriverà a farle una proposta lavorativa: quest’ultima - prima di accettare - preferirà confrontarsi con il fidanzato Marcello (Pietro Masotti), poiché riterrà opportuno avere la sua approvazione.

Infine Beatrice cederà al corteggiamento di Dante: in particolare la cognata del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) per ringraziare Romagnoli che le aveva dato una mano a risolvere una complicazione al Paradiso si presenterà nel lussuoso negozio appositamente per incontrarlo.