Cambio programmazione in arrivo sulle reti Rai per il mese di marzo. Le novità riguarderanno in primis il settore fiction trasmesse sulla rete ammiraglia, dato che si arriverà al gran finale di diverse serie televisiva attualmente in onda.

Chiude i battenti ad esempio la super-seguitissima Doc 2 - Nelle tue mani con Luca Argentero ma ci sarà spazio anche per l'arrivo di titoli nuovi, come nel caso di Nero a metà 2 con Claudio Amendola.

Il ritorno di Nero a metà 3 con Amendola: cambio programmazione Rai marzo 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il mese di marzo riguarda in particolar modo le serie televisiva che occupano buona parte del palinsesto serale della rete ammiraglia.

Di lunedì sera, ad esempio, dopo la chiusura di Màkari 2, ci sarà spazio dal 28 febbraio e per tutto il mese di marzo, per la messa in onda delle nuove puntate di Nero a metà 3.

La fiction con Claudio Amendola, dopo il grande successo delle prime due stagioni, seguite da una media di oltre cinque milioni di fedelissimi, tornerà in onda con un terzo attesissimo capitolo che si preannuncia ricco di colpi di scena e clamorosi novità.

Chiude Doc 2 - Nelle tue mani: al suo posto ritorna Don Matteo 13

Novità in arrivo anche per quanto riguarda la serata del giovedì. Il cambio programmazione, in questo caso, avrà a che fare con la chiusura di Doc 2 - Nelle tue mani, la Serie TV dei record con protagonista Luca Argentero, che tutte le settimane arriva ad appassionare una media di circa sette milioni di spettatori.

Il 3 marzo andrà in onda l'ultima puntata della seconda stagione di Doc e, in attesa di scoprire quale sarà il futuro della serie medical di Rai 1, dal 10 marzo arriverà un altro prodotto molto amato dal pubblico.

Trattasi di Don Matteo 13, la pluripremiata fiction con protagonista Terence Hill che, da quest'anno, lascerà il ruolo di protagonista (a partire dalla quarta puntata) alla new entry Raoul Bova, che vestirà i panni del nuovo prete che gira a Spoleto.

Chiude anche Lea - Un nuovo giorno: cambio programmazione Rai marzo

Cambio programmazione anche al martedì sera, dove ci sarà la chiusura di Lea - Un nuovo giorno, la serie con Anna Valle e Giorgio Pasotti, che in queste settimane di messa in onda sta registrando una media di oltre cinque milioni di affezionati spettatori con picchi del 23% di share.

La prima stagione, infatti, è composta da un totale di quattro appuntamenti e, l'ultima serata, sarà in onda il prossimo 1° marzo, dopodiché calerà il sipario sulla fiction.

Al momento, però, non si sa ancora se ci sarà la seconda stagione di Lea - Un nuovo giorno ma, visti gli ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative, non si esclude la messa in cantiere delle nuove puntate.