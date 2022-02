Il Paradiso delle Signore continua a tenere incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo. Le trame delle puntate in onda da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo si fanno sempre più fitte e ingarbugliate. Le anticipazioni, infatti, raccontano che il Grande Magazzino milanese rischierà di fare una bruttissima fine e Vittorio Conti farà di tutto per salvarlo. Maria Puglisi apprenderà che Rocco Amato ha un’amante e, incoraggiata dalle sue amiche, vorrà incontrarlo per un confronto. Gloria Moreau, dopo aver scoperto chi ha scritto la lettera minatoria, vorrà confessare a Veronica Zanatta la natura del suo legame con Teresio Colombo, ma l’uomo non sarà d’accordo con lei.

Umberto Guarnieri, vedendo la tenacia di Vittorio, proverà a compiere un gesto estremo per ricattare il signor Romagnoli. Il suo piano funzionerà?

Il Paradiso delle Signore puntate dal 28 febbraio al 4 marzo: Gloria vuole dire la verità a Veronica, Ezio la blocca

Gloria penserà e ripenserà alla confessione fattale da Ezio nei giorni scorsi e vorrebbe raccontare a Veronica di essere la madre di Stefania. Il responsabile della ditta Palmieri, però, la bloccherà dicendo che non è una buona idea venire allo scoperto. Anche le Veneri Irene, Dora e Stefania saranno combattute tra rivelare a Maria della doppia vita di Rocco oppure tenere l’acqua in bocca. Agnese, però, le intimerà di non dire nulla alla giovane Puglisi.

Sandro e Tina finalmente ritroveranno l’intesa perduta e Vittorio sarà felicissimo per loro. Il direttore del Paradiso delle Signore, però, avrà difficoltà a digerire il fatto che Dante abbia messo gli occhi su Beatrice.

Non volendo cedere al ricatto del signor Romagnoli, Umberto detterà le sue condizioni ma ad Adelaide racconterà una mezza verità, cioè che è stato costretto a vendere le sue quote del Grande Magazzino milanese per via di alcuni problemi insorti alla banca Guarnieri.

Dopo aver riflettuto a lungo, Ludovica deciderà di unirsi alla cordata del signor Romagnoli, e mentre la contessa di Sant’Erasmo esprimerà tutti i suoi dubbi a riguardo, Torrebruna si offrirà di aiutare la giovane Brancia. Maria, intanto, apprenderà nel peggior dei modi che il suo promesso sposo ha un’altra storia con una ragazza conosciuta a Roma.

Maria, inconsolabile, scrive una lettera a Rocco

Flora vorrà sapere da Umberto quando ha intenzione di raccontare tutta la verità riguardante il destino del Paradiso delle Signore. Maria cadrà nella disperazione più totale per via della doppia vita di Rocco e sembrerà che nulla possa sollevarle l’animo. Si avvicinerà il giorno della partenza di Sandro e Tina, che faranno ritorno a Londra e Vittorio organizzerà una festa in loro onore. La piccola Irene farà i capricci: non ha nessuna intenzione di trasferirsi a Milano. Anna, disperata, non dirà nulla al suo promesso sposo Salvatore. Dante porterà avanti la sua vendetta ai danni del signor Conti, ancora ignaro di quello che ha fatto Umberto.

Il Paradiso delle Signore 6, spoiler al 4 marzo: Vittorio sconfitto, Dante gongola

Irene e Dora cercheranno di consolare una disperata Maria, la quale deciderà di scrivere una lettera a Rocco. E mentre Stefania continuerà ad avere dubbi sul rapporto tra suo padre e Veronica, Marco le dirà qualcosa che la turberà parecchio. Anna, nel pieno dei preparativi del matrimonio, deciderà di confessare a Salvatore che sua figlia Irene non vuole vivere a Milano. Il commendatore Guarnieri finalmente troverà il coraggio di dire a Vittorio che ha intenzione di vendere le sue quote del Paradiso delle Signore a Dante. L’ex partner di Marta, ovviamente, non la prenderà affatto bene ma giurerà di fare qualsiasi cosa per non far cadere la sua creatura nelle grinfie del signor Romagnoli.

Umberto, colpito dalla tenacia di Vittorio, ne discuterà con la giovane stilista americana.

Per salvare il Grande Magazzino milanese, il signor Guarnieri si metterà in testa di fare un gesto folle per tenere Dante sotto schiaffo, ma il perfido Romagnoli non ci cascherà. Stefania, intanto, consiglierà a Maria di prendere la sua vita in mano e la giovane sarta deciderà di andare a Roma per mettere le cose in chiaro con Rocco. Nel frattempo, il socio di Marcello deciderà di assecondare il desiderio della piccola Irene e di lasciarle tutto il tempo che le serve affinché possa trovare il coraggio di cambiare città. Dante, dopo aver ottenuto tutto ciò che voleva da Umberto, gli restituirà la lettera che avrebbe messo alla gogna lui e Adelaide. Per Vittorio sarà un’amara sconfitta: dovrà dividere la sua creatura con il suo peggior nemico.