Dai dolorosi ricordi rievocati durante l’intervista di Silvia Toffanin alla madre all’intervento di chirurgia estetica rivelato da Aurora Ramazzotti. Non solo esilaranti performance nel corso della puntata del 23 febbraio di Michelle impossible. Michelle Hunziker ha fatto riferimento anche alla fine della relazione con Tomaso Trussardi nel corso del monologo in cui ha parlato dell’amore per se stessa. “In questo periodo mi chiedono spesso come stai. Se penso al lavoro sono gasatissima, ma ci sono momenti in cui mi sento come di vetro per il momento particolare che sto attraversando” – ha affermato la conduttrice spiegando di aver vissuto dieci anni intensi.

“Mi hanno regalato Sole e Celeste. Una cosa è certa: non voglio mai perdere l’amore per me stessa”. Commovente l’abbraccio tra la show girl e mamma Inke, intervista nella circostanza da Silvia Toffanin. Nella parte finale dello show di Canale 5 Aurora Ramazzotti ha dato vita ad un simpatico siparietto con la madre nel corso del quale ha rivelato la svizzera si è rifatta il seno.

Il commovente incontro tra Michelle Hunziker e mamma Inke

Michelle Hunziker è tornata a parlare del periodo drammatico vissuto nel corso della seconda puntata di Michelle Impossible quando si era allontanata dagli affetti più cari per colpa di una setta. Emozionante il momento in cui mamma Inke è intervenuta in trasmissione ed, intervistata da Silvia Toffanin, ha spiegato che per un anno non è riuscita a vedere la figlia.

Una situazione che l’ha segnata anche fisicamente: “Mi hanno messo un peacemaker, prendevo dei tranquillanti e faticavo a dormire” – ha aggiunto la congiunta della show girl che ha riferito di essere andata a teatro nella speranza di incontrarla.

“Neanche in quell’occasione sono riuscita ad incontrarla ed ho pianto tantissimo”.

L’incubo è finito una mattina quando la conduttrice televisiva ha telefonato alla madre per dirle che andava a fare colazione da lei. “Mi si è fermato il cuore quando l’ho rivista” – ha aggiunto Inke con Silvia Toffanin che ha faticato a trattenere le lacrime.

L’amore di mamma Ineke per la figlia Michelle… ci fa venire i brividi 🥺#MichelleImpossible @m_hunziker pic.twitter.com/haYNK6j6Em — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 23, 2022

Aurora Ramazzotti: 'Ti sei rifatta il seno, dopo tre figli non c'è nulla di male'

In chiusura di trasmissione Michelle Hunziker si è confrontata con le taglienti affermazioni della figlia, Aurora Ramazzotti, durante il Roast Show. “Sei una mamma dolcissima, parli sempre di me come quella volta che al Costanzo Show affermasti che ero andata in coma etilico e mi hanno dato dell'ubriacona per un mese” – ha scherzosamente affermato ricordando poi un altro episodio in cui la conduttrice televisiva aveva condiviso alcune Stories per dimostrare quanto fosse disordinata.

“Se non ricordo male era il periodo che ti eri rifatta il seno che poi non ho mai capito perché non l’hai mai detto visto che non c’è nulla di male dopo tre figli. Fa ridere che poi te le sei rifatte lo stesso giorno del tunnel carpale così nessuno se ne è accorto”. Pronta la replica della show girl svizzera alla figlia. “Questa non te la perdono. Intanto volevo ringraziare Aurora con un grande applauso per la sua apparizione in tv perché la mamma non dimentica”.