Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane di marzo, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati sul trono di Matteo Ranieri che, dopo essere stato assente in una delle ultime registrazioni, è tornato di nuovo in studio, pronto a rimettersi in gioco. Spazio poi alle vicende dei protagonisti del trono over, tra cui Nadia e Max, che prenderanno una decisione molto importante, legata alla loro vita sentimentale fuori dal programma Mediaset.

Nadia spiazzata da Max: anticipazioni Uomini e donne marzo 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di marzo 2022 rivelano che si tornerà a parlare di Nadia e Massimiliano.

I due saranno al centro dello studio per fare un bilancio di questa loro frequentazione che prosegue nel migliore dei modi.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui il cavaliere Max deciderà di sorprendere e spiazzare la dama del trono over, con una proposta ben precisa.

L'addio di Nadia e Max al programma di Maria De Filippi

Massimiliano, infatti, le chiede di uscire insieme dallo studio di Uomini e donne e quindi di abbandonare la trasmissione per viversi la loro relazione lontani dai riflettori e dalle telecamere.

Le anticipazioni di Uomini e donne di marzo rivelano che Nadia resterà particolarmente colpita e spiazzata da questa proposta: in un primo momento, infatti, la sua reazione non sarà delle migliori ma solo perché non se lo aspettava.

Sta di fatto che, alla fine, Nadia e Max decideranno insieme di abbandonare la trasmissione e quindi di viversi la loro favola d'amore senza stare al centro dell'attenzione mediatica.

Pinuccia lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne marzo

Occhi puntati anche sulle vicende di Pinuccia: la dama ammetterà di essere delusa e ferita da alcuni commenti che ha letto sul web, scritti dalla persone dopo la messa in onda del programma.

Ad un certo punto, in studio per Alessandro arriverà una nuova dama: Pinuccia, però, pur di manipolarlo dice di voler uscire con lui e questo suo modo di fare scatenerà l'ira di Tina.

Tra le due voleranno nuovamente scintille, tanto che Pinuccia questa volta lascerà lo studio di Uomini e donne.

Il ritorno di Matteo Ranieri a Uomini e donne

La dama verrà seguita prima da Alessandro e poi da Maria De Filippi che andrà a cercarla sperando di farla ragionare. Alla fine Pinuccia rientrerà in trasmissione, ma sarà protagonista di un nuovo acceso scontro con Tina Cipollari.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne di marzo rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Matteo Ranieri.

Il tronista ligure si rimetterà in gioco e, in queste nuove puntate, conoscerà una nuova pretendente, con la quale si instaurerà subito un ottimo feeling.

E così, contrariamente a quello che si aspettavano i fan, alla fine Matteo Ranieri non ha "gettato la spugna" ed ha scelto di portare avanti il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti Mediaset, accettando di rimettersi in gioco e quindi di conoscere nuove ragazze, sperando che tra queste possa esserci quella giusta.

Gemma provoca e Tina sbotta: anticipazioni Uomini e donne marzo

Riuscirà questa volta, dopo la delusione che gli è stata inflitta da Denise, a trovare la donna ideale con cui pensare di lasciare insieme il programma di Maria De Filippi? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma Galgani. Nell'ultima registrazione di Uomini e donne che sarà trasmessa a marzo, la dama è stata protagonista di un video in cui ha raccontato quella che sarebbe la sua giornata ideale in compagnia di un ipotetico fidanzato.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che, anche questa volta, non si è fatta problemi ad attaccare duramente la sua nemica giurata, in particolar modo per l'uso di lingerie provocante che Gemma ha usato per raccontare la sua serata tipo.