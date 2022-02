Lo sceneggiato italiano intitolato Il Paradiso delle Signore continua a a essere trasmesso su Rai 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 circa. Nel corso della puntata che verrà trasmessa in tv il 17 febbraio 2022, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) sarà ancora alla disperata ricerca della contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), sparita ormai da qualche giorno.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 17/02: Umberto alla disperata ricerca della cognata Adelaide

Gli spoiler del 109° episodio stagionale della soap opera in programmazione su Rai 1 giovedì 17 febbraio, raccontano che per cominciare Sandro (Luca Capuano), dopo non aver avuto una buona impressione da un’attrice, per scrivere una nuova canzone per il musicarello sceglierà di ispirarsi alla moglie Tina (Neva Leoni): il discografico si servirà di questa scusa per riuscire a fare nuovamente breccia nel cuore della giovane cantante.

Nel contempo Flora si sveglierà dopo aver trascorso una notte di passione con Umberto e avergli confessato il proprio interesse sentimentale: a sorpresa quest’ultimo però si metterà immediatamente in movimento con l’obiettivo di riuscire a rintracciare una volta per tutte la cognata Adelaide, scomparsa nel nulla dopo essere stata interrogata sul decesso di Achille. Purtroppo il commendatore continuerà a non avere alcuna notizia della contessa di Sant’Erasmo.

Dante vuole mettere le mani nella lettera che Guarnieri ha scritto a Flora, Ezio e Gloria si avvicinano ulteriormente

Successivamente la giovane Ravasi incontrerà Dante (Luca Bastianello) tra le mura del grande magazzino milanese in maniera del tutto casuale e - senza farlo apposta - durante un loro dialogo si lascerà sfuggire un’indiscrezione che potrebbe avere delle gravi conseguenze per Adelaide: in particolare Romagnoli verrà a conoscenza del fatto che Guarnieri in una lettera scritta a Flora ha ammesso il coinvolgimento della contessa di Sant’Erasmo nel decesso di Achille (Roberto Alpi).

A questo punto Dante ovviamente sarà desideroso di impossessarsi di tale documento per mettere alle strette Umberto.

Nel frattempo Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) saranno ancora al centro della scena: i due ex si avvicineranno ulteriormente dopo aver unito le proprie forze per assistere una donna entrata in travaglio al negozio.