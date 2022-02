Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera americana Beautiful relativamente agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 19 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla guarigione repentina di Thomas Forrester, sulla dichiarazione che quest'ultimo farà a suo padre, sui sensi di colpa di Liam nei confronti della moglie, sulla notte d'amore che trascorreranno insieme Steffy e Finn, sulle riflessioni di Brooke e il marito e sulle nuove disposizioni lavorative alla Forrester.

Trame di Beautiful: Thomas è ancora innamorato di Hope

Le anticipazioni di Beautiful annunciano che le condizioni di salute di Thomas miglioreranno dopo l'intervento a cui verrà sottoposto alla testa. Grazie all'aiuto tempestivo di Hope e Finn, il giovane supererà con successo l'operazione, risvegliandosi poco dopo.

Confrontandosi con il padre, Thomas rifletterà su tutto ciò che è accaduto, confessando a Ridge di continuare a essere innamorato di Hope. La netta ripresa del giovane Forrester rallegrerà tutti i suoi familiari e Hope che se ne rallegrerà con il marito.

Beuatiful, spoiler: Brooke consola Ridge

Liam sarà travolto dai sensi di colpa per aver giudicato ingiustamente la moglie e confiderà a Steffy di voler rivelare a Hope del suo tradimento.

Steffy gli consiglierà di non farlo per non rovinare le loro rispettive relazioni e la felicità delle loro famiglie. Nonostante ciò, Liam non riuscirà a fare a meno di sentirsi in colpa ogni volta che parlerà con Hope, in particolare quando quest'ultima lo ringrazierà di essersi preoccupato così tanto per la salute di Thomas.

Alla fine Hope inviterà il marito a trascorrere una notte con lei, ma lui si mostrerà alquanto titubante perché ripenserà alla notte trascorsa con Steffy. Nel frattempo, proprio quest'ultima trascorrerà una piacevole serata con Finn in cui i due si dichiareranno amore reciprocamente, finendo per trascorrere la notte insieme.

Ridge confiderà a Brooke di aver paura di perdere il figlio, ripensando insieme a lei a tutti i momenti brutti che hanno vissuto nell'ultimo periodo. Alla fine, la coppia sarà molto felice nel costatare che nonostante tutto le cose siano andate per il meglio. Intanto all'azienda Forrester, Hope, Zende e Zoe organizzeranno al meglio il loro lavoro in ufficio per sopperire all'assenza di Thomas.