Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore giunto alla sesta stagione, continua a fare compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55 con tanti colpi di scena inaspettati.

Le anticipazioni dell’episodio in programmazione il 7 febbraio 2022, raccontano che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) è sempre più convinta che l’autrice della missiva dal contenuto minaccioso che ha ricevuto la capo commessa e sua rivale in amore Gloria Moreau (Lara Komar) sia sua figlia Gemma (Gaia Bavaro), così la affronterà senza pensarci due volte, invitandola di dirle la verità.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 7 febbraio: Gemma ammette alla madre Veronica di essere l’autrice della lettera spedita a Gloria

Nella 101^ puntata della serie televisiva che andrà in onda Rai 1 lunedì 7 febbraio, Veronica dopo aver avuto il presentimento che potrebbe essere stata sua figlia Gemma a scrivere la lettera minatoria a Gloria la metterà con le spalle al muro: quest’ultima non avrà altra scelta che ammettere alla madre che si tratta del suo zampino, ma spiegandole di aver agito in tale maniera per il bene della sua famiglia e quindi anche per proteggere la sua relazione con Ezio (Massimo Poggio).

Intanto Sandro (Luca Capuano) non mollerà la presa dopo essere tornato a Milano con l’obiettivo di salvare il suo matrimonio, visto che sarà sempre più deciso a riavere al proprio fianco la moglie Tina (Neva Leoni) a qualsiasi costo: il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) pur essendosi lasciato andare alla passione con la giovane Amato non si tirerà indietro e continuerà ad aiutare il discografico mettendo da parte i sentimenti.

Ferdinando Torrebruna mette piede al circolo, Umberto interrogato sulla scomparsa di Adelaide

Successivamente tra le mura del circolo farà il suo ingresso Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), un uomo di affari, su invito di Fiorenza (Greta Oldoni) e Dante (Luca Bastianello) che però lo conoscerà soltanto per aver sentito parlare di lui.

Nel contempo continuerà a non esserci alcuna traccia della contessa Adelaide (Vanessa Gravina): tale situazione metterà in difficoltà il cognato Umberto (Roberto Farnesi). Quest’ultimo nonostante sia sempre più turbato, non avrà altra scelta che dare delle spiegazioni alla polizia in merito all’improvvisa sparizione della cognata.

Infine il commendatore Guarnieri dopo essere stato interrogato dalle forze dell’ordine e aver giustificato quindi l’assenza della darklady, confesserà a Marco (Moisè Curia) cosa si nasconde in realtà dietro alla partenza di sua zia Adelaide.