Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera napoletana Un posto al sole, in onda su Rai 3: esse si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 7 all'11 febbraio 2022 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla scenata di gelosia di Nunzio e il suo allontanamento da Chiara, sulla partenza di Riccardo, sulle difficoltà lavorative di Rossella, sulla disputa fra Raffaelle e Renato e sull'attrazione fra Marina e Roberto.

Clara perde il lavoro

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Nunzio assisterà a una scena di complicità fra Ludovico e Chiara, facendosi prendere dalla gelosia.

Arrabbiato, il giovane perderà il controllo davanti alla fidanzata, finendo per prendere una decisione inaspettata. Sconvolta dalla fine della sua storia con Nunzio, Chiara sarà costretta ad affrontare una lunga trattativa per cedere le quote del gruppo Petrone col rischio che Ferri possa approfittarne. Dopo aver saputo che Clara ha perso il lavoro, Alberto si offrirà di aiutare economicamente lei e Federico.

Nel frattempo Raffaele avrà una disputa con Renato sull'argomento dei vini, redendosi conto di essere poco informato in campo di enologia. Per questo motivo, i due cognati si alleeranno nel tentativo di avere più competenze in campo enologico e sull'abbigliamento fra vini e cibi.

Riccardo chiede la separazione a Virginia

Rossella cercherà di gestire la sua gelosia nei confronti di Riccardo per evitare di discutere con lui poco prima della sua partenza per Bolzano. Il giovane, infatti, tornerà nella sua città natale per convincere Virginia ad acconsentire alla separazione consensuale. Ritornato a Napoli, Riccardo scoprirà che Rossella in sua assenza è stata costretta ad affrontare un difficile caso clinico che l'ha provata sia emotivamente che professionalmente.

Intanto, nel corso di un evento di beneficenza, Marina si presenterà senza Fabrizio, accompagnando Lara e Roberto. Tale vicinanza forzata rischierà di fare scoppiare la tensione che da sempre esiste fra le due donne. Nonostante ciò, l'attrazione fra Roberto e Marina sarà sempre più forte, tanto che Ferri sembrerà sul punto di riconquistare la sua ex.

Il suo entusiasmo però si frenerà bruscamente quando Marina lo informerà di aver preso una decisione inaspettata.

Infine la situazione scolastica di Bianca si rivelerà essere più grave del previsto, preoccupando molto Franco e Giulia. Boschi si recherà a scuola della figlia per avere informazioni, ricevendo una notizia molto spiacevole.