La puntata de Il Paradiso delle Signore di martedì 1° marzo sarà ricca di colpi di scena e novità. In particolar modo, Maria verrà a conoscenza di quello che ha fatto Rocco alle sue spalle e si arrabbierà con Agnese e le Veneri, per averle tenuto nascosta la cosa. Infatti, le colleghe della sarta sapevano che il ciclista aveva un'altra donna a Roma. Nel frattempo, Flora sarà gelosa di Umberto, ma dovrà farsi da parte, mentre Ludovica deciderà di entrare in affari con Dante.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 1/3: Maria sa che Agnese e le Veneri sapevano che Rocco l'ha tradita

Il rapporto fra Rocco e Maria non ha resistito alla lontananza. Infatti, la sarta de Il Paradiso delle signore aveva avuto paura che il ciclista avrebbe potuto trovare un'altra ragazza a Roma. Purtroppo, Puglisi scoprirà quanto ha fatto il suo fidanzato alle sue spalle. A tal proposito, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 1° marzo rivelano che Maria verrà a conoscenza che Amato ha una nuova compagna. Le brutte notizie non saranno finite per la sarta, perché scoprirà che le persone vicino a lei sapevano quanto stava accadendo a Roma, mentre lei era lontana.

Il Paradiso delle signore, episodio 1/3: Maria si arrabbia con Agnese e con le Veneri

In particolar modo, Maria scoprirà che Agnese e le Veneri sapevano che Rocco aveva un'altra donna. A quel punto, la sarta de Il Paradiso delle signore si arrabbierà con le colleghe. In particolar modo, Puglisi se la prenderà con la signora Amato, che reputava come una seconda mamma.

Inoltre, Maria se la prenderà anche con le Veneri, che riteneva amiche e avrebbero dovuto avvertirla di quanto accadeva alle sue spalle. Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1, però, non rivelano se Puglisi deciderà di perdonare le colleghe.

Il Paradiso delle signore, trama dell'1/3: Flora è gelosa di Umberto

Nel frattempo, continueranno le vicende degli altri personaggi della fiction Rai. A tal proposito, Flora sarà gelosa di Umberto, ma la figlia di Achille Ravasi dovrà farsi da parte. Infatti, la stilista aveva avuto un flirt con Guarnieri e la coppia si era lasciata andare alla passione durante l'assenza di Adelaide. Al momento, però, la contessa è tornata a Milano e, pertanto, Gentile dovrà soffocare i suoi sentimenti per l'imprenditore. Invece, Ludovica deciderà di entrare in affari con Dante Romagnoli, mentre Ferdinando non perderà occasione di aiutare Brancia. Non resta, pertanto, che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come proseguiranno le vicende legate ai protagonisti della fiction di Rai 1.