La serie televisiva di successo Il Paradiso delle Signore prosegue la messa in onda dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni sull’episodio che occuperà Rai lunedì 7 marzo 2022, raccontano che la calma tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), dopo la tempesta, continuerà a non convincere Stefania (Grace Ambrose). Quest’ultima, dopo aver tenuto d’occhio suo padre, sospetterà che lo stesso stia tradendo la madre della sua sorellastra Gemma (Gaia Bavaro) con la capo commessa Gloria Moreau (Lara Komar).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 7 marzo: Agnese preoccupata per Maria, Dante presentato come socio del negozio

Nel corso della centoventunesima puntata dello sceneggiato in programmazione su Rai 1 lunedì 7 marzo, come di consueto dalle ore 15:55 circa, Agnese (Antonella Attili) non nasconderà il suo evidente turbamento per la sorte della giovane Maria (Chiara Russo). Quest’ultima, dopo aver lasciato il capoluogo lombardo, si troverà a Roma in solitaria, con l’obiettivo di avere un faccia a faccia con il suo promesso sposo Rocco (Giancarlo Commare). La sarta del grande magazzino milanese si augurerà che la ricamatrice sia riuscita a riconciliarsi con suo nipote, perdonando quindi l’infedeltà del ragazzo.

Nel contempo Vittorio (Alessandro Tersigni) avrà una comunicazione importante da fare al suo staff, ovvero annunciare a tutti che Dante (Luca Bastianello) è il nuovo socio del Paradiso, dopo aver ottenuto le quote di Umberto (Roberto Farnesi). Per dimostrare ciò che è in grado di fare, come prima mossa, penserà di sfruttare la televisione, sapendo che si tratta del mezzo di comunicazione più impattante sul mercato.

Intanto, in vista della presentazione degli abiti della nuova collezione, al Paradiso verrà invitata una delle annunciatrici più amate, una delle Signorine Buonasera.

Stefania sa della storia di Ezio con Gloria Moreau, ma non ha il coraggio di affrontarlo

Stefania arriverà a ipotizzare che suo padre Ezio potrebbe aver intrapreso una relazione clandestina.

La giovane Colombo, dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, non farà fatica a capire che la donna in questione è la capo commessa Gloria.

Stefania non troverà il coraggio di chiedere delle delucidazioni sul suo atteggiamento al padre, visto che quando sarà in procinto di affrontarlo farà un passo indietro.