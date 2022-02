Il conto alla rovescia per l'inizio del serale di Amici è ufficialmente partito. La prima puntata andrà in onda sabato 19 marzo e, secondo le ultime indiscrezioni, non dovrebbe essere in diretta. Il cast del prime time dovrebbe ritrovarsi agli studi Elios mercoledì 16 o giovedì 17 marzo per dare vita all'appuntamento d'esordio della ventunesima edizione in prima serata. Al momento solo nove allievi hanno ottenuto il pass per questa fase del programma: gli altri avranno il responso nel corso dell'ultimo speciale della domenica.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Manca sempre meno al debutto della fase serale di Amici 21. Notizia di questi giorni, infatti, è che il prime time del talent show andrà in onda a partire da sabato 19 marzo. Tra tre settimane circa, dunque, comincerà lo spettacolo che porterà all'elezione del vincitore intorno alla metà maggio.

Un'informazione che non era ancora trapelata fino a oggi è quella sulla tipologia di puntate che saranno trasmesse su Canale 5. I fan, infatti, si chiedevano se quest'anno gli appuntamenti in prima serata sarebbero stati registrati oppure in diretta.

Il 28 febbraio ha iniziato a circolare un'indiscrezione piuttosto interessante in merito, una voce che si sta facendo strada tra le fanpage che solitamente riportano tutte le anticipazioni degli speciali della domenica del format di Maria De Filippi.

Attesa per il debutto di Amici al sabato sera

"Prima registrazione del serale di Amici prevista per mercoledì 16 o giovedì 17 marzo", si legge su una pagina Twitter che settimanalmente diffonde le anticipazioni degli speciali del talent show Mediaset.

La prima informazione che salta all'occhio è che anche quest'anno Maria De Filippi avrebbe deciso di affidarsi a puntate pre-registrate con qualche giorno d'anticipo, anziché rischiare di andare in onda in diretta, con tutte le difficoltà che ciò comporta per uno spettacolo complesso come quello che gli addetti ai lavori (il direttore artistico Stephane Jarny in primis) stanno mettendo su in questo periodo.

Assodato il fatto che la maggior parte delle puntate del serale saranno registrate (solamente la finalissima di metà maggio dovrebbe essere live per permettere al pubblico di scegliere il vincitore attraverso il televoto), non resta che approfondire le altre novità che riguardano uno dei programmi più amati dal pubblico.

I talenti di Amici che parteciperanno alla prima serata

La prima delle nove puntate del serale di Amici 21 dovrebbe essere registrata il 16 o il 17 marzo, un paio di giorni prima rispetto alla messa in onda su Canale 5.

Il prime time del talent-show, infatti, esordirà sabato 19 marzo alle ore 21:30 circa. A oggi, quando mancano più o meno tre settimane al debutto, non si è saputo nulla sui giudici Vip che saranno chiamati a commentare e a votare le esibizioni dei ragazzi in gara.

A proposito degli allievi che parteciperanno ad almeno un appuntamento in prima serata, attualmente sono in nove ad aver ottenuto l'ambita maglia d'oro.

I cantanti Alex, Sissi, Aisha e Albe, i ballerini Dario, Carola, Michele, John Erik e Serena attendono di conoscere i nomi degli altri compagni che saranno promossi nel corso dell'ultimo speciale della domenica.

Tra pochi giorni, infatti, i professori dovranno decidere quanti e quali talenti far passare alla prossima fase tra i nove ancora in bilico: Luigi, LDA, Alice, Leonardo, Nunzio, Gio Montana, Calma, Crytical e Christian (quest'ultimo ha minacciato di ritirarsi durante il daytime del 28 febbraio).