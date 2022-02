Fabio Fulco è stato intervistato nei giorni scorsi e ha parlato del suo personaggio all’interno del cast de Il Paradiso delle Signore. L’attore napoletano interpreta Ferdinando Torrebruna: l’uomo d’affari è stato sin da subito attratto da Ludovica Brancia (Giulia Arena) e ha sempre avuto un atteggiamento da vero galantuomo nei suoi confronti. In seguito, Fulco ha raccontato nei dettagli il suo ingresso nel cast della soap opera milanese e ha confessato: “È stato bello. Avevo già fatto un paio di provini, poi si è presentata quest’occasione di questo personaggio.

Me ne hanno parlato e mi è piaciuto molto. Abbiamo iniziato quest’avventura e mi sono trovato da subito molto bene. È una bellissima produzione”.

Fabio Fulco: ‘Ludovica somiglia alla defunta moglie di Ferdinando’

Fabio Fulco, che interpreta Ferdinando Torrebruna nella soap opera milanese Il Paradiso delle signore, ha parlato del suo personaggio e ha confessato: “Al momento resterà così l’attrazione per Ludovica. Non è solo un’attrazione fisica per una bellissima ragazza, ma Ferdinando è vedovo. Ha perso la moglie, che non vedremo al momento, ma sembra sia stata molto simile a Ludovica” e ha aggiunto: “Ferdinando è uno che nel proprio lavoro ci sa fare ed è un numero uno”. Non è un segreto, dunque, che Fulco sia molto fiero del suo personaggio e del messaggio che trasmette ai fan della soap opera milanese.

Fulco: ‘Ferdinando è un uomo d’altri tempi’

L’attore napoletano ha speso delle belle parole per descrivere il suo personaggio: “Ferdinando è un uomo d’altri tempi. Per il suo passato, dà un grande valore ai soldi che ha fatto. Li mette a disposizione perché ha passato momenti cupi, di povertà. Non è nato ricco, è uno che si è fatto da solo.

È una persona ricca, ma non è un’arrivista ed è una persona perbene, raramente combaciano le tue cose, ma in questo caso è così”. Fabio Fulco, inoltre, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata e ha fatto il confronto con quella di Torrebruna: “Onestamente Ferdinando rispecchia molto quello che è Fabio Fulco, quello che i miei genitori mi hanno insegnato e quello che è il mio modo di vedere la vita".

In conclusione l’attore napoletano ha rivelato i motivi che hanno spinto Ferdinando ad agire in un certo modo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore e ha dichiarato: “Ferdinando non ha ancora il tempo materiale per capire le fregature, per capire chi è Dante e chi sono gli altri. Si fida ed entra in affari con loro, pur di stare vicino a Ludovica e rimanere a Milano. Quindi si fa abbindolare, però a lui sta bene così al momento“. Fulco non ha rivelato altri dettagli riguardo il destino del suo personaggio e per saperne di più non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore.