La soap opera Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda su Rai 1. Dagli spoiler su ciò che accadrà nella puntata in programma sul piccolo schermo il 18 febbraio 2022, si evince che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) per merito della cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) avrà la possibilità mettere con le spalle al muro e ricattare Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Spoiler Il Paradiso delle signore del 18 febbraio: Gemma vuole essere sincera con Ezio, Salvo chiede la mano di Anna

Nel corso del 110° episodio stagionale che i telespettatori avranno modo di seguire venerdì 18 febbraio, Gemma (Gaia Bavaro) verrà a conoscenza che le nozze tra Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) sono state rimandate: la ragazza sarà assalita dai sensi di colpa per essere la causa della crisi tra sua madre e il signor Colombo dopo la missiva minatoria spedita a Gloria (Lara Komar), così si deciderà a confessare la verità sulla propria responsabilità al patrigno.

Intanto a Stefania (Grace Ambrose) non passerà di certo inosservato il turbamento della sorellastra e inizierà a ipotizzare che potrebbe avere qualche segreto.

Nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) troverà finalmente il coraggio di mostrare alla sua fidanzata Anna (Giulia Vecchio) l’appartamento che ha deciso di acquistare per condividerlo con lei in futuro: il figlio di Agnese (Antonella Attili) inoltre stupirà la sua amata facendole la fatidica proposta di matrimonio.

Fiorenza si intrufola a Villa Guarnieri, Dante ottiene la prova per ricattare Umberto

In seguito Fiorenza riuscirà di nascosto a entrare a Villa Guarnieri: la cugina di Dante non farà alcuna fatica a trovare la lettera che Umberto ha scritto a Flora (Lucrezia Massari), contenente delle dichiarazioni in grado di rovinare Adelaide (Vanessa Gravina), in quanto in essa si parlerà della colpevolezza della contessa in merito al decesso di Achille.

Grazie alla collaborazione di Fiorenza, quindi Dante avrà la prova per poter ricattare il commendatore Guarnieri come tanto desiderava.

Per concludere Vittorio (Alessandro Tersigni) continuerà a rispettare la promessa fatta a Sandro (Luca Capuano), cioè quella di aiutarlo a riconquistare la moglie Tina (Neva Leoni). In particolare il direttore Conti troverà il modo di convincere la giovane cantante a presentarsi al Paradiso, visto che le farà credere di voler trascorrere la serata in sua compagnia: in realtà sarà Recalcati ad avere in serbo una sorpresa per la figlia di Agnese.