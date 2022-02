La maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 non ne può più di Alex Belli e della sua indecisione tra Delia e Soleil. Al termine della puntata del 31 gennaio, ad esempio, Lulù se l'è presa con chi continua a dare spazio ad una persona che, secondo lei, ha contravvenuto le regole più volte: la principessina, infatti, ha contestato gli autori che premiano l'attore con la prima fila in studio e interi blocchi dedicati al suo "triangolo amoroso".

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip

Anche se non fa più parte del cast del Grande Fratello Vip 6 da un mese e mezzo, Alex continua ad essere il protagonista indiscusso di questa edizione.

Tutte le puntate che Alfonso Signorini ha condotto nell'ultimo periodo, sono state incentrate sul triangolo amoroso tra Belli-Duran e Sorge e questa cosa ha stancato sia il pubblico che gli abitanti della casa più spiata d'Italia.

Se Barù, Davide, Alessandro, Sophie e Gianmaria se la sono presa con Delia e il marito per il 'teatrino' che starebbero portando avanti da settimane, un'altra vippona ha puntato il dito contro la trasmissione per il troppo spazio dato ad Alex Belli.

Alla fine della diretta del 31 gennaio, infatti, Lulù si è sfogata con alcune compagne d'avventura sul malcontento che serpeggia tra loro da quando in trasmissione non si parla d'altro che di Alex e delle sue donne.

L'accusa della protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo essere stata spettatrice silenziosa dell'ennesima puntata del Grande Fratello Vip dedicata ad Alex-Delia-Soleil, Lulù ha perso le staffe ed ha attaccato gli addetti ai lavori che continuano a puntare su una vicenda trita e ritrita solo per tenere alti gli ascolti.

"Che figura che si sta facendo.

Già il fatto che mettano lui in prima fila è ridicolo", ha tuonato una delle sorelle Selassié dopo la diretta che Alfonso Signorini ha condotto lunedì 31 gennaio.

La principessina etiope, infatti, se l'è presa con gli autori del reality-show che, nonostante siano consapevoli che questo triangolo ha stancato sia dentro che fuori dalla casa, non smettono di metterlo al centro delle argomentazioni da trattare in prima serata, accantonando tutti gli altri concorrenti ancora in gioco.

"Secondo me è un messaggio orribile metterlo in prima fila dopo aver visto come tratta le donne", ha proseguito Lucrezia nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 1° febbraio.

Malcontento generale al Grande Fratello Vip

Lulù ha espresso la sua opinione su Alex dicendo che se fosse stata un'autrice del Grande Fratello Vip non l'avrebbe neppure fatto rimanere in studio dopo che ha abbandonato la casa per seguire la moglie Delia un mese e mezzo fa.

"Lui è andato via contro le regole, è scappato", ha tuonato la fidanzata di Manuel Bortuzzo prima di fare una riflessione che molti spettatori del reality hanno condiviso e supportato.

Nell'analizzare lo spazio che viene concesso ogni lunedì e venerdì sera a Belli, la principessina etiope ha detto: "Figurati se una cosa del genere l'avessi fatta io o qualcun altro".

Stando a quest'ultima dichiarazione, Lucrezia pensa che gli autori abbiano un trattamento di favore nei confronti di Alex. Tutti i concorrenti che sono stati squalificati dal gioco dopo aver infranto il regolamento, infatti, non hanno più messo piede in studio, mentre l'attore è protagonista di tutte le puntate in diretta ed occupa la prima fila nella zona dello studio dove siedono tutti gli eliminati dal programma.

Quello di Lulù è solamente l'ultimo sfogo in ordine di tempo che gli abitanti della casa hanno avuto su una situazione che ha stancato loro ma anche i telespettatori.