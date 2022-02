Tanti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 14 al 18 febbraio su Rai 1. Gli spoiler della soap opera narrano che scoppierà la passione tra Umberto Guarnieri e Flora Ravasi. Agnese, invece, scoprirà che Rocco Amato si è rifatto una nuova vita a Roma.

Il Paradiso delle signore, puntate 14-18 febbraio: Umberto e Flora trascorrono una notte di passione

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le nuove puntate, che i telespettatori seguiranno da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio in prima visione tv raccontano che si diffonderanno voci molto strane sulla strana assenza di Adelaide da Milano.

Dante e Fiorenza approfitteranno di questa situazione per colpire Umberto. Proprio quest'ultimo cercherà di convincere Flora ad accettare un invito a cena da parte di Romagnoli. Il commendatore, infatti, avrà intenzione di carpire la strategia dell'italoamericano, se la cosa non gli si ritorcesse contro.

Flora non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova per il Guarnieri, tanto che tra i due succederà qualcosa di totalmente imprevisto. La nuova stilista del grande magazzino e il padre di Riccardo trascorreranno una notte di passione. La mattina dopo, Ravasi si ritroverà sola nel letto, visto che Umberto si metterà all'opera per cercare di rintracciare Adelaide.

Fiorenza si introduce a Villa Guarnieri di nascosto

Nelle puntate 14-18 febbraio de Il Paradiso, Flora incontrerà Dante al circolo, dove si lascerà scappare un dettaglio che potrebbe essere pericoloso. In pratica, Romagnoli scoprirà l'esistenza di una lettera scritta da Umberto sul coinvolgimento della contessa nella morte di Achille e consegnata alla stilista.

Per questo motivo, l'italoamericano deciderà di mettere le mano sul documento per usarlo per ricattare la famiglia di Adelaide. Ed ecco che Fiorenza riuscirà ad introdursi a Villa Guarnieri di nascosto. Qui, la donna riuscirà a mettere le mani sulla missiva che il commendatore ha scritto a Flora.

Rocco si è innamorato di un'altra donna

Agnese, invece, telefonerà ad Armando durante il suo soggiorno romano. Sarà in questo frangente che il capo-magazziniere scoprirà che Rocco si è letteralmente innamorato di un'altra donna mentre Maria ricamerà il velo dell'abito da sposa, inconsapevole di quello che sta facendo il suo promesso sposo.

Gloria, nel frattempo, si ritroverà per puro caso ad assistere una donna entrata in travaglio. Ezio, a questo punto, darà tutto il suo sostegno alla capo-commessa in questa delicata situazione. L'improvvisa nascita al grande magazzino favorirà un ulteriore riavvicinamento dei genitori di Stefania.