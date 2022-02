Alex Belli, protagonista indiscusso di questo GF Vip 6, torna in televisione e si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin. L'attore ha avuto modo di parlare, ancora una volta, delle vicende legate al triangolo che lo vedono protagonista con Delia Duran e Soleil Sorge.

Durante l'intervista, però, alcune dichiarazioni di Alex non hanno convinto la padrona di casa di Verissimo, che non si è fatta problemi a provare a "incastrare" e smascherare Alex, anticipando quelle che potrebbero essere le sue mosse future in questa sesta edizione del GF Vip, compreso un ritorno in scena.

Il triangolo Alex-Delia-Soleil tiene ancora banco al GF Vip

Nel dettaglio, il triangolo tra Delia, Alex e Soleil sta continuando a tenere banco nelle vicende del Grande Fratello Vip, dopo che la modella e attrice ha scelto di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per trovare le risposte alle domande legate alla crisi con suo "marito".

In queste settimane non sono mancati i colpi di scena. Delia e Alex si sono confrontati a distanza e, la modella, è stata anche protagonista di accesi scontri con la sua nemica Soleil Sorge, che tuttavia sostiene di volersi tirare indietro e di non voler più prendere parte a questa situazione.

Sta di fatto che, ad oggi, la situazione sembra essere ancora poco chiara, dato che Alex continua a sostenere di essere innamorato di entrambe le due donne che ruotano nella sua vita.

Silvia Toffanin 'incastra' Alex Belli a Verissimo

Questo pomeriggio, Alex è stato ospite in studio da Silvia Toffanin durante l'appuntamento del sabato di Verissimo.

L'attore ha ancora una volta provato a spiazzare il pubblico, annunciando un suo possibile ritiro dalle scene e una graduale assenza dalle puntate del Grande Fratello Vip in prime time.

L'attore ha lasciato intendere che non sarebbe più andato in studio da Alfonso Signorini ma, la reazione di Silvia Toffanin non si è fatta attendere e questa volta è stata lei a "incastrare" Alex, con tanto di standing ovation da parte del pubblico presente in studio.

Alex Belli messo alle strette da Toffanin sulle prossime mosse al Grande Fratello Vip 6

"Quindi da venerdì non ci sei più, ricordatevelo", ha esclamato Silvia Toffanin, mentre Alex con faccia sorridente confermava la sua ipotesi.

"Io non ci credo. Lanciamo una sfida: tu da venerdì sparisci dal Grande Fratello Vip? Per fare una quarantena e magari entrare in casa?", ha aggiunto la conduttrice di Verissimo che ha così ipotizzato il possibile ritorno nella casa di Cinecittà di Alex dove potrebbe ritrovare Delia e Soleil.

Immediato l'applauso del pubblico in studio mentre Silvia si fregava le mani, contenta di aver "incastrato" Alex, anticipando la sua prossima mossa.