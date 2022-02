Diverse sorprese e imprevisti saranno al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 14 al 18 febbraio su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato narrano che Ezio Colombo deciderà di rimandare le nozze con Veronica. Il giovane Salvo Amato, invece, chiederà in moglie Anna Imbriani.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: puntate dal 14 al 18 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti le prossime puntate previste tra il 14 e il 18 febbraio in televisione narrano che Ezio deciderà di andare via di casa.

L'imprenditore, infatti, reagirà molto male di fronte alla falsa confessione di Veronica circa la lettera minatoria, scritta in realtà da Gemma. Neanche a dirlo, la signora Zanatta ne rimarrà sconvolta per poi prendere la situazione in mano. La donna, infatti, deciderà di affrontare Gloria.

Il grande magazzino, intanto, renderà onore alla giornata di San Valentino. Per l'occasione, le Veneri distribuiranno cuori di cioccolato a tutti i clienti.

A tal proposito, Dante organizzerà una romantica sorpresa per Beatrice in occasione della Festa degli Innamorati. Le dipendenti del negozio di Vittorio, invece, organizzeranno una breve gita in bicicletta per la serata.

Ezio rimanda le nozze con Veronica

Nelle puntate de Il Paradiso in onda a metà febbraio, Ezio farà ritorno sotto il tetto coniugale in occasione di San Valentino, annunciando l'intenzione di rimandare il matrimonio. A tal proposito, Gemma avrà intenzione di rivelare tutta la verità a Colombo, ma ciò le verrà impedito dalla madre.

Proprio quest'ultima dimostrerà di amare profondamente Ezio, sebbene debba rispettare la sua volontà di annullare la data delle nozze. Un gesto, che sarà apprezzato dal padre di Stefania. Purtroppo tutta questa situazione non riuscirà a riportare l'armonia in famiglia.

Intanto, Gemma scoprirà che il matrimonio di sua madre è in standby e per questo vorrà a tutti costi raccontare la verità a Ezio.

Un comportamento che desterà i sospetti di Stefania, che capirà che la sorellastra le sta nascondendo qualcosa, nonostante sia all'oscuro di cosa si tratta.

Salvo chiede ad Anna di diventare sua moglie

Sandro, intanto, non si arrenderà minimamente davanti al rifiuto di Tina di ricominciare una vita insieme. Per questo motivo, il talent scout chiederà a Orlando la possibilità di scrivere la canzone all'interno del musicarello. A tal proposito, Vittorio consiglierà a Recalcati di conoscere l'attrice che ha intenzione di cantare il pezzo che ha scritto per il musicarello: Sandro non sembrerà avere una buona impressione della diva visto che ha preso il posto di Tina. A tal proposito, l'uomo deciderà di prendere sua moglie come fonte d'ispirazione per il videoclip.

Salvo accompagnerà Anna a vedere la loro casa. Alla fine, il giovane approfitterà di questa novità per chiedere alla giovane Imbriani di diventare sua moglie.