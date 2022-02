Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della soap opera italiana creata da Giannandrea Pecorelli per il mese di febbraio rivelano che Tina Amato (Neva Leoni) non riuscirà a perdonare Sandro Recalcati (Luca Capuano) per averla tradita e abbandonata. Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), invece, decideranno di rinviare la data del matrimonio, nel frattempo Salvatore Amato (Emanuel Caserio) chiederà alla fidanzata Anna Imbriani (Giulia Vecchio) di diventare sua moglie.

Armando Ferraris (Pietro Genuardi), infine, avvertirà Agnese Amato (Antonella Attili) che Rocco Amato (Giancarlo Commare) si è innamorato di un'altra donna, quindi la madre di Tina partirà per Roma per parlare col ciclista.

Tina non riuscirà a perdonare Sandro

Le anticipazioni della fiction daily nostrana per il mese di febbraio raccontano che Sandro è arrivato a Milano col desiderio di riconquistare Tina ma il discografico sembrerà non avere vita facile in tal senso.

La cantante, sentitasi tradita e abbandonata da Recalcati, parrà rifiutare i tentativi di quest'ultimo di riconciliarsi e non riuscirà a perdonarlo.

Anche Vittorio (Alessandro Tersigni), col quale Tina ha avuto un breve flirt, tenterà di aiutare Sandro a far nuovamente breccia nel cuore della giovane Amato ma anche il supporto di Conti non porterà da nessuna parte.

Ezio e Veronica decideranno di rinviare la data delle nozze

Gli spoiler della soap opera italiana per il mese di febbraio svelano che dopo la scoperta di Veronica che il compagno Ezio e Gloria Moreau (Lara Komar) sono marito e moglie, l'atmosfera in casa Colombo non è stata più la stessa.

A tal proposito, Colombo senior annuncerà la decisione di rinviare la data delle nozze e, seppur a malincuore, Veronica sceglierà di dare il proprio benestare considerati gli ultimi accadimenti.

Salvatore chiederà ad Anna di diventare sua moglie

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per il mese di febbraio riportano che Salvatore mostrerà il nuovo appartamento acquistato ad Anna e, subito dopo, chiederà alla stessa di diventare sua moglie.

Imbriani accetterà di buon grado di sposare Salvo e la coppia si appresterà a programmare le future nozze.

Agnese partirà per Roma per parlare con Rocco

Le anticipazioni della soap opera nostrana per il mese di febbraio rivelano che Armando avvertirà Agnese che Rocco ha perso la testa per un'altra donna.

Maria, però, sarà completamente ignara di questo poco piacevole risvolto della relazione sentimentale col ciclista.

La madre di Tina, intenzionata a volerci vedere chiaro, deciderà di lasciare Milano alla volta di Roma così da parlare a quattrocchi col giovane Amato.

Rocco e Maria, infine, hanno programmato di sposarsi a maggio ma, a causa di questo improvviso innamoramento del ragazzo per un'altra donna, le loro nozze parranno essere a rischio.