Arrivano le nuove anticipazioni settimanali Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 febbraio 2022 delle puntate in onda su Rai 1 alle 15:55. Gli episodi possono poi essere rivisti in replica su RaiPlay. Gloria è devastata dalla possibilità di essere scoperta, se solo venisse alla luce ciò che è scritto nella lettera minatoria inviata da Gemma. Veronica è certa che la responsabile sia la figlia, come agire? Intanto, si è creato un triangolo alquanto inaspettato: Vittorio ha deciso di aiutare Sandro a riconquistare Tina, che si sente tradita da entrambi.

Adelaide è sparita nel nulla per non finire nei guai, con Umberto in ansia per le sue sorti. Insomma, tante le situazioni aperte che nella prossima settimana verranno completamente stravolte.

Anticipazioni settimanali puntate Il Paradiso delle Signore da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio 2022

Al Circolo arriva un uomo d’affari, Ferdinando Torrebruna, che dovrà intavolare degli affari con Fiorenza. Quando il rampollo vede Ludovica, rimane folgorato dalla sua bellezza e dall'incredibile somiglianza con la moglie defunta. Ferdinando accetta la proposta di Fiorenza, ma alla condizione che anche Ludovica entri nel progetto.

Nel frattempo, Marco ha un'idea per risollevare le sorti di Adelaide e chiede aiuto a Flora.

La giovane Ravasi andrà poi a testimoniare per la causa del padre, deponendo inaspettatamente a favore della contessa. Umberto è molto preoccupato per Adelaide e non solo: ha capito che Dante è molto pericoloso ma è ancora ignaro del suo piano, volto a soffiare a lui e Vittorio Il Paradiso.

Veronica chiede un incontro segreto a Gloria ma si presenta Ezio

Il piano di Gemma ha avuto l'effetto esattamente contrario: la sua lettera ha di fatto riavvicinato Gloria ed Ezio. Proprio per non peggiorare le cose, la ragazza si pente delle sue azioni e medita di raccontare tutto alla povera Moreau.

Veronica, che ha scoperto ciò che ha fatto la figlia, chiede un incontro segreto a Gloria, intenzionata a farle credere che sia stata lei a spedire la lettera che l'ha tanto spaventata.

Ma ecco il colpo di scena: all'appuntamento si presenta Ezio.

I sensi di colpa di Anna, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Armando viene a sapere qualcosa di molto sconveniente su Rocco e avvisa Agnese, che parte per Roma per capire le intenzioni del ragazzo. Fatto sta che il matrimonio con Maria è in bilico.

Infine, nelle nuove puntate settimanali Il Paradiso delle Signore 6, vedremo Salvatore finalizzare la compravendita dell'appartamento del padre di Gabriella. Ciò non fa che aumentare i sensi di colpa di Anna, che continua a tenere nascosta a Salvo la verità su sua figlia Irene.