Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 7 marzo svelano nuovi colpi di scena. Stefania ha seri dubbi sul comportamento del padre. La ragazza, mettendo insieme i pezzi, giungerà alla conclusione che Ezio possa avere un'altra. I suoi sospetti cadranno proprio su Gloria, dato che Stefania ha notato che i due si intrattengono spesso a parlare. Pertanto vorrebbe affrontare il padre per chiedergli se sta tradendo Veronica.

Tuttavia, però, non ne avrà il coraggio, e rimanderà il confronto. Agnese, intanto, è in ansia per Maria, poiché la ragazza si trova da sola a Roma. La signora Amato spera vivamente che i due facciano pace, nonostante il tradimento di Rocco. Vittorio comunicherà al suo staff che Dante è diventato il nuovo socio de Il Paradiso. Conti farà anche una mossa per dimostrare di essere pronto a tutto pur di difendere la sua azienda. Il direttore organizzerà una sfilata per il lancio della nuova collezione, decidendo di farla presentare da una delle signorine Buonasera, le annunciatrici della Rai.

Il Paradiso, spoiler 7 marzo: Stefania vorrebbe affrontare il padre

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 marzo Stefania avrà sempre più dubbi riguardo al rapporto fra Ezio e Veronica.

La ragazza, notando alcuni atteggiamenti del padre, si convincerà che lui abbia un'altra donna. I sospetti cadranno su Gloria, considerando che la giovane li ha visti diverse volte confabulare. Tuttavia, almeno per il momento, ignora che dietro i rapporti fra suo padre e la signorina Moreau, si nasconda ben altro. Stefania vorrebbe affrontare Ezio per chiedergli spiegazioni a riguardo.

Il Paradiso, episodio 7/3: Agnese preoccupata per Maria

Le anticipazioni relative all'episodio de Il Paradiso del 7 marzo preannunciano che Agnese sarà in ansia per Maria, dato che la ragazza si trova sola in una città che non conosce. La donna spera che il rapporto fra i due possa ricucirsi nonostante le bugie ed il tradimento del nipote.

Tuttavia Rocco non sembra intenzionato a far pace con la giovane Puglisi.

Il Paradiso delle Signore, puntata 7 marzo: Vittorio organizza una sfilata

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore che sarà trasmessa lunedì 7 marzo rivelano che Vittorio comunicherà al suo staff che Dante sarà il nuovo socio del grande magazzino. Conti, al contempo, non si darà per vinto e farà capire a Romagnoli di essere pronto a tutto. Pertanto deciderà di sfruttare la televisione, che è uno dei mezzi di comunicazione più potenti. Vittorio organizzerà la sfilata per lanciare la collezione primaverile, facendola presentare da una delle signorine Buonasera, le famose annunciatrici della Rai. In questo modo l'evento potrebbe avere maggiore risonanza, ed Il Paradiso ne trarrebbe beneficio.