Lulù Selassié è finita al centro di un polverone mediatico, sollevato da alcuni telespettatori del GFVip. Scendendo nel dettaglio, alcuni utenti di Twitter hanno insinuato che la Principessa abbia pronunciato una parola blasfema. Un video riguardante la 23enne, però, smentisce l'accaduto.

L'episidio incriminato

La 23enne è stata la seconda finalista del GFVip, dopo Delia Duran. Dunque, all'interno della casa di Cinecittà sta vivendo un momento di assoluta tranquillità perché non può finire in nomination. Nonostante tutto, i "vipponi" devono rispettare il regolamento del programma.

Nel momento in cui viene infranto, anche un finalista può vedere il suo sogno svanire.

In queste ore, su Twitter, alcuni utenti hanno accusato che la 23enne abbia pronunciato una parola blasfema. In poco tempo, moltissimi telespettatori del Reality Show hanno cercato di capire l'accaduto. Dunque, la vicenda è diventata virale.

Un video 'scagiona' la Principessa

Come mostrato in un video, su Twitter, Lulù non ha pronunciato alcuna parola blasfema. La diretta interessata mentre si trovava in zona beauty per sistemare i capelli ha esclamato: "Oddio". Successivamente la 23enne si è lasciata scappare una parolaccia: "Por... tr...." Tuttavia, non c'è alcuna prova che la Principessa abbia infranto il regolamento.

Dunque, i fan della "fatina" possono stare tranquilli. La sorelle di Jessica e Clarissa Selassié non subirà alcun provvedimento disciplinare o squalifica. Lo sfogo della gieffina sembra essere nato dal fatto di non avere trovato nessun pettine.

Da quando è iniziato il programma, la diretta interessata spesso lamenta di non trovare mai le spazzole al loro posto ma di doverle andare a cercare in giro per la casa di Cinecittà.

Quest'anno, Signorini ha deciso di non squalificare i concorrenti del GFVip solamente per attenersi al politicamente corretto. L'unica cosa alla quale il reality show non passa sopra, sono le parole blasfeme.

Il percorso di Lulù

All'interno della casa del GFVip, Lulù Selassié ha avuto un percorso fatto di ostacoli. In principio, la ragazza era stata protagonista di scontri accesi con Manuel Bortuzzo: nonostante la 23enne fosse innamorata, il nuotatore non voleva sentirne parlare. Solo in un secondo momento Manuel ha deciso di aprire il suo cuore alla Principessa. Al reality show, la 23enne si è fatta apprezzare anche per la sua filosofia di vita: la giovane spesso dice di essere una "fatina". Inoltre, la diretta interessata si è fatta conoscere ai telespettatori senza filtri nel bene e nel male.

Tutto questo ha portato i telespettatori del GFVip ad apprezzare la 23enne fino a portarla in finale.