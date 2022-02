Colpo di scena nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trasmessa su Canale 5. Giorgio Manetti, storico ex fidanzato della dama Gemma Galgani, ha scelto di intervenire nuovamente nel programma e lo ha fatto con un videomessaggio che non è passato inosservato.

L'ex cavaliere del trono over si è schierato contro la sua ex Gemma e ha spezzato una lancia a favore di Tina Cipollari, sostenendo che non è lei la causa dei fallimenti sentimentali della dama torinese.

Tina Vs Gemma: si riaccende lo scontro a Uomini e donne

Nel dettaglio, da un po' di puntate si è riacceso lo scontro in trasmissione tra Tina e Gemma.

Le due protagoniste di Uomini e donne si sono ritrovate nuovamente l'una contro l'altra e secondo la dama torinese, i suoi fallimenti sentimentali, sarebbero dovuti proprio alle ingerenze dell'opinionista.

Per Gemma, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Tina con i suoi giudizi, farebbe scappare gli uomini che arrivano in trasmissione da lei.

Cipollari la metterebbe in cattiva luce e di conseguenza Gemma sostiene che sia lei la causa dei suoi fallimenti sentimentali.

Una versione dei fatti che Tina ha sempre rigettato al mittente, invitando Gemma a farsi un esame di coscienza piuttosto che scaricarle le colpe.

L'ex cavaliere Giorgio Manetti interviene a Uomini e donne e attacca l'ex Gemma

Ebbene, questo pomeriggio a Uomini e donne è arrivato un videomessaggio del tutto inaspettato che ha lasciato spiazzata la dama torinese.

Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma, ha scelto di intervenire in trasmissione per dire la sua su questa diatriba che va avanti tra Tina e la dama torinese.

Il cavaliere toscano, senza troppi mezzi termini, ha puntato il dito contro la sua ex Gemma e ha difeso l'opinionista di Uomini e donne, confermando di essere d'accordo con lei.

'Non dare colpa a Tina', sbotta Giorgio che attacca la sua ex Gemma a U&D

"Cara Gemma devi capire che anche quando ci frequentavamo, Tina ci attaccava in maniera tremenda.

Però come vedi se un uomo ha le cosiddette, va avanti e non si lascia intimorire. Non gliene può fregar di meno degli attacchi e delle offese", ha sentenziato Giorgio che ha così spezzato una lancia in difesa dell'opinionista di Uomini e donne.

"Smettila di lamentarti, perché è ora di finirla. Tu cerchi un uomo ma non dare colpa a Tina del fallimento, perché il passerotto dice sempre la verità. Quindi la devi smettere", ha sbottato ancora Giorgio nel suo videomessaggio di oggi fatto recapitare a Uomini e donne.

Insomma l'ennesimo "colpo basso" per Gemma che, tuttavia, resta ferma sulla sua posizione nei confronti dell'opinionista del programma Mediaset.