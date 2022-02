È sempre più vicino l'appuntamento con una nuova edizione de L'Isola dei famosi, il reality ancora una volta sarà trasmesso in prima serata da Canale 5 a partire dal 21 marzo e vedrà protagonisti sulle spiagge dell'Honduras diversi "naufraghi" vip.

Si va definendo il cast

In attesa del via ufficiale della sedicesima edizione del reality, in programma dal 21 marzo, si va delineando il cast che darà vita al programma di Canale 5, condotto ancora una volta da Ilary Blasi.

Fra i partecipanti ci saranno Lory Del Santo, già protagonista dell’Isola nel 2005, e del fidanzato Marco Cucolo; i due sono stati protagonisti, sempre in coppia, anche nell’edizione 2016 di Pechino Express.

L'ufficializzazione della partecipazione proviene direttamente dalla showgirl, la quale a Nuovo TV ha confermato i rumors dei giorni scorsi che la volevano protagonista sulle spiagge del Centro America. In particolare Del Santo ha dichiarato di voler essere “una spettatrice pronta ad osservare chi è pronto a sbranarsi per la vittoria” e di voler giocare il ruolo di “cellula impazzita” all’interno di un sistema che la incuriosisce molto.

Pare molto probabile anche la partecipazione di Guendalina Tavassi in coppia col fratello Edoardo. Confermato inoltre il ritorno, in veste di inviato, di Alvin che torna così nel programma a tre anni di distanza dalla sua ultima partecipazione. Per il resto, da evidenziare il format di questa nuova edizione, che vedrà i naufraghi gareggiare ed essere suddivisi in due categorie: i single e le coppie.

Tra i possibili protagonisti anche i Cugini di campagna

Per diversi protagonisti che va acquisendo, ve ne sono altri che ancora sono in lizza per un posto sulle spiagge honduregne; tra questi i Cugini di campagna che secondo indiscrezioni degli ultimi giorni potrebbero prendere parte al reality targato Mediaset. La storica band, infatti, anche se non ha confermato né smentito le voci al riguardo, potrebbe alla fine cedere alla corte della produzione del programma e optare per una partecipazione al reality.

Sempre secondo le indiscrezioni al riguardo, inoltre, ancora ignoti i componenti del gruppo che si recherebbero – il condizionale è quanto mai d’obbligo – in Honduras. Pare possibile che a volare in America siano il biondo e voce del gruppo Nicolino “Nick” Luciani e il tastierista Tiziano Leonardi; non è da escludere però che i fratelli Michetti, Ivano e Silvano, pur avendo da tempo superato gli “anta”, possano decidere di intraprendere questa nuova avventura professionale. E non è da scartare nemmeno l’ipotesi di una partecipazione al gran completo della band.