Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della Serie TV rivelano che Melo sarà letteralmente rapita da un colpo di fulmine per un dottore dell'ospedale dopo aver detto addio a Burak Balci (Sinan Helvacı), il proprietario del bar.

Anticipazioni Love is in the air: Melo rifiuta la proposta di nozze e lascia Burak

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le puntate finali in programma prossimamente in prima visione tv annunciano che Melo sarà protagonista di una nuova storia d'amore.

Tutto comincerà quando Burak deciderà di fare la proposta di nozze alla ragazza, che tuttavia avrà drammatiche conseguenze. In particolare, l'amica di Ayfer deciderà di rifiutare la richiesta e lasciare Balci, in quanto temerà di essere una seconda scelta per lui visto che poco tempo prima era innamorato di Eda. Sarà in questo frangente che capiterà un vero intoppo. Melo, infatti, finirà per ingoiare l'anello di fidanzamento di Burak, che aveva celato all'interno di un cocktail. Alla fine, la ragazza verrà prontamente portata in ospedale dall'ex per essere sottoposta a una lavanda gastrica.

La migliore amica di Eda ha un colpo di fulmine per un dottore

Nelle puntate finali di Love is in the air, Melo farà un'interessante conoscenza in ospedale, dov'è appena stata ricoverata.

La ragazza, infatti, metterà gli occhi addosso ad un dottore abbastanza imbranato. Ed ecco che il nuovo arrivato ammetterà di provare un interesse per lei ma di non averci provato prima a causa della relazione che aveva con Burak.

Sarà in questo frangente che la migliore amica di Eda (Hande Ercel) sarà colpita da un vero e proprio colpo di fulmine nei confronti del dottorino, che dimostrerà di ricambiare i suoi sentimenti appena scoprirà che la ragazza è tornata single.

Melo ha un appuntamento con il medico

Tuttavia, i colpi di scena non saranno finiti qui. Melo capirà di aver dato appuntamento al dottore nel bar di Burak. Per questa ragione, la ragazza cercherà di recuperare il numero di telefono del ragazzo, corrompendo la reception. Ovviamente, l'incaricata si rifiuterà di darle informazioni private, se il dottore non giungesse all'improvviso alle sue spalle.

In questo frangente, il nuovo arrivato dirà alla migliore amica di Eda come contattarlo una volta uscito dal posto di lavoro. Anche per Melo, quindi, si prospetterà un lieto fine come per Ayfer, che aveva perso la testa per Jeng dopo che era stata investita da lui.

Non ci resta che attendere ancora poche settimane per vedere il finale di stagione di Sen Cal Kapimi sui teleschermi di Canale 5.