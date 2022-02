Jessica Selassié e Lulù Selassié hanno avuto una discussione al GFVip. Dopo avere fumato una sigaretta in veranda con Giucas Casella, la 23enne ha trovato nel suo letto Barù e Jessica. La Principessa prima ha letteralmente cacciato il suo coinquilino, poi ha discusso animatamente con la sorella maggiore.

L'episodio incriminato

Mentre Lulù si trovava in veranda con Giucas, Jessica ha deciso di invitare Barù nella stanza arancione. I due hanno passato il tempo a ridere e scherzare, ma durante la chiacchierata il food blogger ha preso sonno. Non ci sarebbe nulla di male, se non che il letto era quello di Lulù.

Arrivato il momento di coricarsi, Lulù è andata nella sua stanza e ha trovato Barù. A quel punto la diretta interessata ha chiesto subito al coinquilino di tornare in camera sua. Poi, ha sbottato con la sorella maggiore: "Cosa stai facendo? Tu non sei normale". La Principessa ha precisato a Jessica che quello era il suo letto, dove aveva dormito con Manuel Bortuzzo. Dunque, Jessica non si sarebbe dovuta permettere di portare Barù. Nonostante la più grande delle sorelle Selassié abbia cercato di far rientrare la situazione, Lulù è apparsa piuttosto irritata: "Dovevate mettervi in un altro letto". Stando al commento della 23enne, Jessica poteva dormire con il coinquilino, ma non nel suo letto.

La discussione si è interrotta a notte fonde, con gli autori che hanno richiamato Lulù in confessionale per capire l'accaduto.

Il commento di alcuni telespettatori

Il botta e risposta tra le due sorelle, non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24. Lulù, dopo avere capito di avere sbagliato, aveva chiesto a Barù di tornare in camera.

Quest'ultimo, però, infastidito per essere svegliato mentre dormiva ha chiesto alla coinquilina di lasciarlo stare.

Su Twitter, da un lato c'è chi ha ritenuto eccessivo lo sfogo di Lulù mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore della 23enne. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha difeso Jessica spiegando che la sorella minore avrebbe dovuto portarle più rispetto.

Il percorso di Lulù

Lulù Selassié è la seconda finalista del GFVip. La 23enne ha avuto un percorso ricco di ostacoli. In principio, la Principessa si era avvicinata a Manuel, ma poi era stata allontanata. Ovviamente, il rifiuto del nuotatore aveva gettato la ragazza nello sconforto. In un secondo momento, però, Bortuzzo ha compreso che voleva intraprendere una relazione con la 23enne.

Da quel momento in poi, Lulù ha dato adito ad una crescita personale. La giovane ha raggiunto maggiore consapevolezza e ha cominciato ad avere rapporti migliori con tutti i suoi coinquilini. La Principessa con i suoi modi di fare, è riuscita ad arrivare anche al cuore dei telespettatori visto che l'hanno premiata al televoto contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.