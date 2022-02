Kaley Cuoco ha annunciato che le riprese della seconda stagione de L'Assistente di volo sono state ufficialmente concluse. L'attrice, che è anche la produttrice esecutiva della serie sbarcata in Italia lo scorso anno su Sky e su Now, tramite una foto pubblicata sul suo profilo personale Instagram ha ringraziato il pubblico e la troupe e spera con tutto il cuore che i fan della serie rimangano affascinati da questi nuovi episodi che usciranno prossimamente.

La trama dell'Assistente di volo 2

Nella scorsa stagione l'ex star di Bing Bang Theory Kaley Cuoco interpreta l'assistente di volo Cassie Bowden, la quale, dopo aver passato una notte insieme a un passeggero, al suo risveglio si ritrova all'improvviso con accanto il corpo senza vita dell'uomo non ricordandosi come ciò sia accaduto.

La prima stagione si basa sul romanzo di Chris Bohjalian.

In questa nuova stagione, quando rincontreremo Cassie Bowden, scopriremo che molti aspetti della sua vita sono totalmente cambiati. Vedremo Cassie che adesso si è trasferita a Los Angels, non ha piú problemi con l'alcool e durante il suo tempo libero si impegna a lavorare per la CIA. In questi nuovi episodi succederà che mentre lei si troverà all'estero per affari, verrà coinvolta in un altro omicidio e cercherà in ogni modo di uscire dai guai.

Kaley Cuoco attraverso un post sui social ha comunicato la fine delle riprese

Kaley Cuoco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto e due video che la ritraggono negli studi della Warner Bros in cui ringraziava il cast e la troupe dello show.

Sotto la foto ha scritto che dopo aver impiegato 7 mesi per girare i nuovi episodi in 3 paesi diversi e aver sperimentato nel corso della produzione alcuni rallentamenti provocati delle restrizioni dovute alla pandemia per Covid, lei non sa come dimostrare la sua immensa gratitudine per il supporto ricevuto dai fans e che non vede l'ora di mostrare a tutti le nuove avventure del suo personaggio.

La prima stagione dell'assistente di volo ha ricevuto moltissimi feedback positivi ma anche diverse nomination a premi importanti, per esempio la stessa Kaley Cuoco ha ricevuto due nomination come migliore attrice in una serie comica sia negli scorsi Emmy che ai Golden Globe.

Quando uscirà la seconda stagione dell'Assistente di volo

La seconda stagione dell'assistente di volo dovrebbe uscire nella primavera o estate 2022 negli Stati Uniti su HBO Max, in Italia invece non è chiaro se uscirà in contemporanea o solo successivamente. Quel che è certo è che verrà trasmessa su Sky e in streaming su Now TV.

In questa nuova stagione troveremo molti volti nuovi tra cui Alanna Ubach (Euphoria), la mitica Sharon Stone, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Shohreh Aghdashloo, Mae Martin, Cherly Hines, Callie Hernandez, Mo McRae e Joseph Julia Soria. I quali reciteranno al fianco dei volti già noti di Kaley Cuoco, Rosie Perez, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Tr Knight, Deniz Akdeniz e Michelle Gomez.