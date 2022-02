Imperdibili le puntate di Un Posto al Sole di marzo 2022, in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Ci sarà tensione a Palazzo Palladini, dopo l'arrivo delle gemelle Cirillo. La tranquillità di Niko e Susanna sarà messa alla prova, dato che rischieranno di perdere il piccolo Jimmy. Ebbene sì, perché Micaela proporrà al piccolo di tornare con lei a Berlino, pregandolo di non dire nulla a nessuno. Un segreto così importante non resterà nascosto a lungo e, quando Niko lo verrà a sapere, si sentirà mancare la terra sotto i piedi.

La povera Chiara, nonostante sia tornata con Nunzio dopo un bacio appassionato che li ha travolti e sorpresi, rischierà di mettere a repentaglio il loro rapporto per l'ennesima volta a causa della sua dipendenza. Questo e molto altro nelle nuove puntate di Upas in onda a marzo, di seguito gli spoiler.

Anticipazioni Un Posto al Sole: il dramma di Micaela

I prossimi episodi di Upas daranno molto spazio a ciò che sta vivendo Micaela, tornata a Napoli con la gemella e decisa a riprendersi il piccolo Jimmy. La giovane Cirillo, dietro la sua proverbiale allegria. nasconde un dramma che, per il momento, non vorrà condividere con nessuno. A parlare sarà Manuela, che rivelerà a Serena ciò che sta vivendo sua sorella.

Jimmy sarà molto confuso. Rivedere sua mamma lo rende felice, ma non se la sentirà di lasciare Napoli, dove vive felicemente con Susanna e Niko. A tentare di risolvere la situazione ci proverà Renato, con una delle sue inaspettate idee.

Nel frattempo, Patrizio sarà deciso a lasciare Napoli per trasferirsi a Barcellona, inseguendo il sogno di diventare un grande chef.

Raffaele e Ornella sanno che è solo un modo per stare lontano da Clara, la donna che ancora ama e che ormai è lontana da lui e così tenteranno di fargli cambiare idea.

Upas spoiler, Chiara schiacciata da Lara e Roberto

Problemi non indifferenti per Rossella, che dovrà confrontarsi con Virginia, trasferitasi a Napoli per riavere l'amore di Riccardo.

Ross si avvicinerà a Silvia, alla quale confiderà le sue preoccupazioni e il fatto di sentirsi inferiore alla moglie di Crovi.

Le anticipazioni di Un posto al sole di marzo 2022 raccontano poi che Chiara farà un colpo di testa. Dopo aver assunto una grande quantitativo di sostanze, affronterà di petto Roberto, ma finirà per mettersi in grossi guai. Ferri e Lara non si lasceranno scappare l'occasione per schiacciarla senza pietà. Anche Nunzio, venuto a sapere di quanto successo, non la prenderà affatto bene ma non rinuncerà di certo a difendere la donna che ama.

Che ne sarà di Chiara? La sua dipendenza la sta divorando e, se non chiederà aiuto, rischia davvero di perdere tutto.