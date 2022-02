Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata del 1° marzo 2022 daranno il via a una nuova trama che terrà con il fiato sospeso i telespettatori. Il ritorno delle gemelle Cirillo destabilizzerà Niko e Susanna e non solo. Manuela e Micaela hanno molto da raccontare e una delle due ha un dramma che la divora. Si tratta di Micaela, che sarà decisa a portare con sé il piccolo Jimmy a Berlino. La situazione si complicherà ulteriormente quando Serena verrà a sapere da Manuela del dramma che sta divorando la sua adorata gemella, di che cosa si tratta?

In attesa di scoprirlo, nell'episodio di martedì ci sarà il tanto atteso incontro con Niko, che da poco ha ritrovato la serenità accanto a Susanna, la donna con la quale ha intenzione di condividere la vita. Intanto la presenza di Virginia si farà sempre più pressante e fastidiosa. Riccardo proverà a mantenere le distanze ma non sarà di certo facile, visto che sua moglie - assolutamente decisa a riconquistarlo - ha iniziato a lavorare, guarda caso, nel suo stesso ospedale. Rossella scivolerà in una profonda crisi che metterà in dubbio se stessa e la sua storia con Crovi.

Un Posto al sole puntata di domani martedì 1 marzo

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda martedì raccontano che Niko ritroverà la sua ex Manuela, tornata con la gemella a Napoli per un motivo ben preciso.

I due parleranno della loro storia passata e non mancheranno momenti di malinconia. Susanna sarà preoccupata da questo inatteso rientro e temerà che Niko possa fare un passo indietro.

Micaela sarà molto vicina a Jimmy, che non vede da tanto tempo. La giovane Cirillo ha intenzione di portare Jimmy a Berlino, incurante del dolore che provocherebbe a Niko.

Occhio però, perché Micaela nasconde nel suo cuore un dramma che, almeno per il momento, non vorrà condividere con nessuno, mostrandosi allegra e spensierata come sempre.

Rossella chiede aiuto a Silvia, spoiler Upas

Continuando con le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole, Cerruti metterà nei guai Mariella e Guido per via della sua bravata.

Sarà uno dei momenti più divertenti della puntata.

Non sarà invece una giornata facile per Rossella, consapevole della fatica di lavorare a stretto contatto con Virginia. La sua presenza è sempre più ingombrante e Ross temerà di non essere alla sua altezza. Terrorizzata dall'idea di confrontarsi con lei, Rossella si sfogherà con Silvia, condividendo un momento di grande vicinanza.

Il rapporto con Riccardo ovviamente ne risentirà. Virginia, infatti, sarà sempre sul pezzo e pronta a farlo capitolare per strapparlo dalle braccia dell'odiata Rossella.