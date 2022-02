Sono previste tantissime novità per gli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022, rivelano infatti che faranno ritorno a Napoli, le due gemelle Cirillo. Le due non sembreranno cambiate rispetto al passato e mostreranno, sin da subito, la loro pungente ironia e il loro proverbiale sarcasmo. Ci sono però delle interessanti novità in merito alla storyline che le vedrà protagoniste. A quanto pare, le ragazze non si limiteranno a fungere da elemento di disturbo e di alleggerimento delle trame, ma saranno al centro di una narrazione dalle tinte "drammatiche" che vedrà coinvolti Niko, Susanna e il piccolo Jimmy.

Un posto al sole, anticipazioni febbraio: le gemelle prendono in giro Serena

Nelle prossime puntate di Upas, Micaela e Manuela Poggi (entrambe interpretate da Gina Amarante) busseranno alla porta di Serena (Miriam Candurro). Le due, notando le vistose occhiaie della loro sorella maggiore, la prenderanno bonariamente in giro, senza sapere che la donna sta passando notti insonni a causa della piccola Elisabetta. Questo siparietto "comico" però durerà poco e cederà presto il passo ad una narrazione più seria.

Un posto al sole, puntate febbraio: le gemelle nascondono qualcosa

Le gemelle sono sempre state caratterizzate da una carattere particolarmente esuberante che le rendeva perfette per storyline un po' sopra le righe.

Gli scambi di persona, erano all'ordine del giorno e le due spesso venivano utilizzate per alleggerire le trame. In particolare, Micaela tendeva ad essere molto più al centro di situazioni paradossali, mentre Manuela, in seguito alla relazione con Niko, aveva intrapreso un percorso di maturazione, senza però mai rinunciare al suo lato estroverso.

Le due ragazze, in ogni caso, sembreranno non aver rinunciato a quella scintilla di follia, tuttavia potrebbero nascondere qualcosa.

Un posto al sole: Micaela potrebbe essere tornata per Jimmy

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, le due gemelle si scontreranno con Susanna (Agnese Lorenzini). Quest'ultima, Niko (Luca Turco) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) sembravano aver trovato un armonia "familiare" che potrebbe essere spazzata via dalle due gemelle.

La sensazione però è che questo scontro potrebbe valicare i confini di una narrazione leggera per sfociare in un epilogo ben più drammatico. Le anticipazioni rivelano infatti che Jimmy sarà al centro di questa vicenda. Va ricordato che il bambino è figlio di Micaela e quest'ultima, a quanto pare, si mostrerà interessata a lui. La ragazza potrebbe forse voler portare via il bambino? Questa ipotesi contrasterebbe un po' con il carattere immaturo della gemella dalla ciocca colorata, che non ha mai voluto occuparsi di suo figlio. Attenzione però perché, a quanto pare, presto verrà svelato un segreto di cui gli spettatori non erano a conoscenza, in merito a questa vicenda.