Tina Cipollari, lontana dallo studio di Uomini e donne, è costretta a fare i conti con delle dichiarazioni da parte dell'ex fidanzata del suo ormai ex marito Kikò Nalli, che non le sono piaciute per niente. Sembrerebbe, infatti, che la star della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, sarebbe a dir poco furibonda dopo le ultime esternazioni dell'ex protagonista del Grande Fratello 16, che aveva conosciuto Kikò proprio all'interno della casa di Cinecittà.

Le parole di Ambra, ex di Kikò, scatenano la furia di Tina Cipollari

Nel dettaglio, in una delle sue ultime intervista, Ambra ha confermato la fine definitiva della sua relazione con Kikò, aggiungendo che il celebre hairstylist potrebbe essere ancora legato alla sua ex moglie Tina Cipollari.

"Forse, in fondo in fondo, è ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie", ha dichiarato Ambra parlando della fine della sua relazione con Kikò.

Parole che non sono passate inosservate e che hanno spinto subito l'ex marito dell'opinionista di Uomini e donne, a fare delle precisazioni sui social, ammettendo di non essere innamorato di Tina ma di rispettarla come mamma dei suoi figli.

Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Tina Cipollari non avrebbe gradito per nulla queste dichiarazioni da parte di Ambra.

Il retroscena dell'amico di Tina Cipollari

"Ambra, la ex di suo marito, spezza gli equilibri in famiglia", fa sapere la rivista che poi ha avuto modo di sentire anche un amico dell'opinionista di Uomini e donne, il quale ha confermato la furia della Cipollari.

"Certe parole possono mandare in crisi anche gli equilibri con Vincenzo. Se io fossi in Ambra starei molto lontana da Tina", ha dichiarato l'amico della Cipollari, confermando il fatto che l'opinionista sarebbe una vera e propria furia.

Del resto Tina, dopo aver ufficializzato la fine del suo matrimonio con Kikò Nalli, ha voltato pagina con Vincenzo Ferrara, l'uomo che ha saputo far breccia nel suo cuore, facendole ritrovare di nuovo il sorriso e la spensieratezza di una volta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Tina Cipollari a Uomini e donne 2021/2022

I due, anche questa estate, sono stati immortalati insieme durante le loro vacanze estive e secondo i bene informati, Tina starebbe pensando di coronare il suo sogno d'amore con Vincenzo e di organizzare così il matrimonio.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa Nalli-Cipollari, è certo il ritorno di Tina nella prossima edizione di Uomini e donne.

Il dating show di Maria De Filippi sarà in onda dal 13 settembre in poi e, anche questa volta, Tina siederà al fianco di Gianni Sperti, pronta a commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.