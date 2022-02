L'attrice Margherita Mazzucco negli ultimi anni è diventata popolare grazie all'interpretazione del personaggio di Elena Greco (Lenù) in L'Amica geniale, la Serie TV tratta dai romanzi di Elena Ferrante e attualmente trasmessa la domenica sera su Rai 1.

In alcune recenti interviste, la giovane interprete di Lenù, ha dichiarato di sentirsi molto vicina e simile al proprio personaggio e ha inoltre parlato di cosa ha fatto con i primi guadagni.

L'attrice di Elena svela: 'Simile a Lenù in maniera sorprendente'

Il successo della serie tv L'Amica geniale non è solo dovuto ai romanzi di Elena Ferrante, ma anche al cast e soprattutto alle due protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco che interpretano rispettivamente Lila e Lenù.

Proprio Margherita Mazzucco, l'attrice che presta il volto a Lenù (Elena), in una recente intervista rilasciata al periodico 'Ora', ha svelato di avere molto in comune con il suo personaggio. "Mi reputo simile a Lenù in maniera sorprendente", ha dichiarato l'attrice, la quale ha confidato anche di pensare, agire e reagire a volte proprio come il suo personaggio nella serie di Rai 1. "Tanto che, spesso, non so più dove finisce Elena e dove inizia Margherita", ha spiegato.

Tra le cose in comune, ha rivelato Margherita, ci sarebbe anche la sensibilità, anche se Elena, a detta dell'attrice, è forse più determinata di lei.

L'Amica Geniale, l'attrice che interpreta Lenù parla di come ha speso i primi guadagni

La vita di Margherita Mazzucco è cambiata grazie a L'Amica geniale. Ai provini, come raccontato dalla 19enne, è arrivata per caso, sbaragliando la concorrenza e ottenendo il ruolo da protagonista. Ora, grazie all'immenso successo della serie tv, anche Margherita Mazzucco è diventata popolare in tutta Italia.

Nonostante il successo, l'attrice rimane però una ragazza umile e con i piedi ben piantati per terra. Ha conseguito il diploma di maturità e si è iscritta all'Università, alla facoltà di Lettere. Oltre allo studio, Margherita vuole continuare a lavorare come attrice. Dopo la fine delle riprese de L'Amica geniale 3, è già stata ingaggiata per un nuovo film su Santa Chiara.

Ma come ha speso i soldi guadagnati con L'Amica geniale? É stata proprio la stessa Margherita a confessarlo, in questo caso al settimanale 'F': "Ho comprato vestiti, scarpe e borse. Mi piace molto la moda. Togliermi dei capricci, ma anche comprare regali per i miei genitori".