Vanno aumentando sempre di più le indiscrezioni circa il cast che andrà a dar vita, dal prossimo 21 marzo, alla sedicesima edizione dell’ Isola dei famosi, anche quest’anno affidata alla conduzione di Ilary Blasi. I soliti "ben informati", infatti danno per altamente probabile la presenza di diversi vip pronti a naufragare sulle spiagge honduregne.

Nicole Daza potrebbe approdare in Honduras

Nuovi rumors riguardo ai partecipanti vorrebbero come naufraga sulle spiagge dell’Honduras, Nicole Daza, futura moglie del velocista Marcel Jacobs e per la quale si tratterebbe, in caso di partecipazione, di un debutto assoluto nel mondo dello spettacolo.

Sfumata la partecipazione a Ballando con le stelle, quindi, il reality di Canale 5 potrebbe vederla ora protagonista.

Sarebbe possibile, secondo le ultime indiscrezioni, anche la partecipazione di Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai - oggi 45enne - che, lontana dai teleschermi dal 2006, potrebbe così fare il proprio ritorno nel mondo dello show tv dopo una lunga assenza. Altri possibili naufraghi sarebbero Floriana Secondi, Guendalina Tavassi insieme al fratello Edoardo e Lory Del Santo col fidanzato Marco Cucolo, nonché Carmen Di Pietro, insieme al figlio Alessandro e Ilona Staller, che parteciperebbe da sola e non con il figlio.

Niente isola per Brandi e Vaporidis

Sembra invece essere sfumato l’approdo nel reality di Canale 5 della soubrette Matilde Brandi e dell’attore Nicolas Vaporidis che, dati per certi sino a qualche giorno fa, sembra non abbiano trovato l’accordo con la produzione; stando sempre a quanto trapelato dalle solite voci di corridoio sarebbe altamente improbabile anche la partecipazione dell'ex marito di Antonella Mosetti Alex Nuccetelli.

Per due protagonisti mancati, altri che si aggiungono alla “ciurma” in partenza per il Centro America: sembrerebbe infatti ormai certa la presenza anche di due “parenti d’arte” come Jeremias e Gustavo Rodriguez, fratello e padre di Belen, la quale - lanciata proprio dall'edizione 2008 dell'Isola - si è detta felice per l’opportunità data ai suoi familiari.

Per Jeremias, in realtà, se confermata la presenza, si tratterebbe di un ritorno sull’isola che lo vide già protagonista nel 2019 quando intraprese una relazione, finita presto, con Soleil Sorge, mentre per papà Gustavo sarebbe un debutto assoluto in un reality.

Novità, infine, sembrano esserci per quel che riguarda gli opinionisti, con Vladimir Luxuria che, data finora per sicura partecipante da indiscrezioni, avrebbe invece declinato l’invito.