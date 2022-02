Nella tarda serata di sabato 19 febbraio, Barù è stato rimproverato dalla regia del GFVip. Come mostrato da un video che sta circolando in queste ore su Twitter, il food blogger si è lasciato andare a una "digestione" troppo "rumorosa", facendo gesto inequivocabile con la bocca.

Il concorrente in quel momento era da solo in giardino ed è stato richiamato da una voce femminile proveniente dalla regia. A tal proposito, il gieffino si è domandato - in modo ironico - se neanche più all'esterno della casa si potessero emettere certi "rumori molesti".

L'accaduto

Barù nelle ultime settimane è diventato uno dei protagonisti del GFVip. L'uomo, nella serata di sabato 19 febbraio, durante il party organizzato per i "vipponi" è stato rimproverato. Come mostra un video, su Twitter, il gieffino ha emesso un rumore molesto dalla bocca causato dalla digestione.

Poco dopo l'accaduto, una voce femminile proveniente dalla regia ha chiamato il nome di Barù, con un tono di rimprovero. A quel punto il diretto interessato, prima si è lasciato andare a una risata, poi ha commento con tono sarcastico: "Non si può rut..re nemmeno fuori, ora? Non lo so..."

STO MALE LA REGIA CHE LO SGRIDA A CAUSA DEI RUTTI AHAHAHAHA #jerù pic.twitter.com/6xVWqYdFzS — rossella🤺 (@unagiaslifes) February 19, 2022

La reazione del web

Ovviamente, l'episodio non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h 24 del GF Vip.

Su Twitter, l'opinione pubblica si è spaccata. Da un lato c'è chi ha commentato in modo divertito la "digestione rumorosa" del concorrente. Dall'altro invece c'è chi lo ha invitato a essere più rispettoso per i telespettatori e per i suoi compagni d'avventura.

Qualche utente ha ironizzato sul rumore fuoriuscito dalla bocca del gieffino.

Un altro telespettatore ha invitato i fan del GFVip a votare per il food blogger, visto che dimostra di essere una persona comune anche davanti alle telecamere. Altri utenti, invece, hanno rimproverato il concorrente di non avere nulla di "nobile".

Jessica e Barù sembrano sempre più vicini

Sabato 19 febbraio, Barù si è fatto notare anche per un altro episodio.

In particolare, il food blogger ha mostrato una certa complicità con Jessica Selassié. I due per tutta la festa hanno ballato in modo sensuale. A un certo punto, l'uomo ha preso in braccio Jessica e l'ha portata nel salotto della casa di Cinecittà. I due coinquilini, lontani dagli altri concorrenti, hanno parlato a lungo del loro rapporto.

Il giorno seguente, Davide Silvestri ha chiesto a Barù se fosse accaduto qualcosa di particolare con Jessica. Con ironia, però, il diretto interessato ha confidato di avere "fatto il bravo".