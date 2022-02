La vicinanza di Delia Duran a Barù ha generato malcontento all'interno del GFVip. Parlando con Manila Nazzaro, Jessica Selassié ha affermato di non riuscire a credere alla modella sudamericana. A detta della Principessa, la 33enne si sarebbe avvicinata al food blogger solo ed esclusivamente per strategia.

L'accaduto

In questi ultimi giorni, Delia si è avvicinata "pericolosamente" a Barù. Durante un ballo in Love Boat, la modella sudamericana ha affermato di avere baciato per gioco il nobile. Di conseguenza, l'atteggiamento della 33enne ha infastidito la maggior parte dei concorrenti della casa più spiata d'Italia.

Dal momento che Jessica ha dichiarato da tempo di essere interessata al nobile, è arrivata a fare una richiesta ben precisa alla coinquilina. Nel dettaglio, la Principessa ha invitato Duran a smettere di ballare con Barù.

Lo sfogo della Principessa

In seguito al fastidio di Jessica, le concorrenti della stanza blu hanno deciso di parlarne con Delia. In particolare, Miriana ha fatto notare alla coinquilina di essersi comportata male nei confronti della Principessa. Manila nel vedere Jessica e Lulù in veranda ha deciso di raggiungerle e raccontare la conversazione avvenuta in stanza. Secondo l'ex Miss Italia, non ha senso che Duran continui ad avere un certo atteggiamento con il food blogger se non è attratta da lui.

Inoltre, Nazzaro ritiene che Delia si stia comportando in modo incoerente. Mentre nella stanza si è detta propensa ad allontanarsi dal coinquilino, nella quotidianeità ha continuato a fare il suo "gioco".

A detta della Principessa, la situazione è chiara: "Secondo me, per Delia è strategia". La 26enne si è detta convinta che la modella si stia avvicinando a Barù solo ed esclusivamente per ottenere delle clip durante la diretta del Reality Show.

La versione della modella

Dopo essere stata rimproverata dalle sue compagne di stanza, Delia ha deciso di parlarne con Barù. La diretta interessata ha reso nota la richiesta della coinquilina al nobile. Quest'ultimo senza giri di parole ha ribadito di non volere affatto una relazione all'interno della casa del GFVip. Inoltre, il food blogger ha precisato di non dovere rendere conto a nessuno del suo comportamento, in quanto non ha mai detto di essere interessato alla Principessa: "Non sto giocando con lei".

In un secondo momento, Delia ha raccontato l'accaduto anche a Soleil. L'influencer italo-americana ha compreso la situazione di Jessica, ma al tempo stesso ha spezzato una lancia a favore di Duran: "Io le ho detto di mollare la cosa". Secondo Sorge, la Principessa starebbe soffocando Barù con le sue attenzioni tanto da farlo scappare.