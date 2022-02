Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Lea-un nuovo giorno, nella quarta ed ultima puntata della prima stagione che andrà in onda martedì 1° marzo in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel finale di stagione della fiction con protagonisti Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet, gli ultimi due episodi saranno rispettivamente intitolati ''Segreti di famiglia'' e ''L'uomo giusto''.

Lea e Marco non riusciranno ad adottare Koljia

Nel settimo episodio che andrà in onda la settimana prossima Lea Castelli e Marco non riusciranno ad ottenere l'affidamento di Koljia, in quanto il giudice respingerà la loro richiesta.

Nel mentre, Arturo starà ancora molto male per la decisione dell'infermiera di interrompere la loro relazione e così per riprendersi, accetterà di intraprendere un tour di alcuni mesi con un artista molto noto.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Viola peggioreranno, ma Luca sarà sempre vicino a lei. Intanto, il piccolo Tommaso verrà ricoverato perché sarà affetto da anemia aplastica e avrà bisogno di un trapianto di midollo osseo. Per questo motivo i genitori dovranno fare tutti gli esami per sapere se potranno essere loro i donatori. Purtroppo però non sarà tutto facile, in quanto Lea e Marco faranno molta fatica a convincere la madre del piccolo. La donna ad un certo punto verrà messa alle strette e confesserà che Tommaso non è figlio di suo marito.

Poco dopo, Anna incontrerà Arturo in ospedale e gli rivelerà un segreto che potrebbe cambiare tutto.

Lea e Marco vivranno un nuovo momento difficile

Nell'ottavo ed ultimo episodio invece, tra Lea e Marco le cose diventeranno nuovamente difficili. Infatti, l'infermiera sarà furiosa con l'ex marito e lo accuserà di averla ingannata nuovamente.

I due però non avranno il tempo di chiarire le loro divergenze, in quanto Viola starà male e avrà bisogno urgentemente di un trapianto di rene per sopravvivere. Il primario allora spiegherà al padre della ragazza che esiste una cura sperimentale che permetterebbe all'uomo di fare da donatore a sua figlia.

Intanto, Koljia inizierà a camminare con la protesi e grazie all'aiuto della protagonista.

Poi, Lea deciderà di scattare delle foto del bambino e le manderà ai genitori affidatari che avevano deciso di rinunciare all'affido. I due dopo aver visto le foto dell'infermiera saranno distrutti dal dolore e pentiti per la scelta che avranno fatto di lasciarlo solo. Proprio per questo motivo, i due decideranno di fare un passo in avanti verso il bambino e lo accoglieranno nuovamente nella loro famiglia.

Successivamente, Lea e Anna avranno un confronto e Marco temerà di perdere nuovamente la sua ex moglie. Invece, Arturo sarà sempre più distrutto e vorrà solo partire. Poi alla fine ci sarà un colpo di scena che porterà Lea a Marco a chiarirsi e tutto verrà messo in discussione.