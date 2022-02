Delia Duran ha deciso di continuare la sua esperienza al Grande Fratello Vip anche dopo l'uscita definitiva di Alex Belli. Dopo tutto quello che è successo nella casa, è intervenuto Marco Nerozzi, ex marito della modella, che ha spiegato di essere preoccupato per lei. L'uomo ha voluto attaccare pubblicamente Alex Belli, accusandolo di averla umiliata e di non essersi comportato bene nei suoi confronti.

Marco Nerozzi: 'Sono preoccupato per la mia ex moglie'

Marco Nerozzi, imprenditore 55enne ex marito di Delia Duran, ha deciso di intervenire a seguito degli ultimi avvenimenti nella casa del Grande Fratello Vip.

L'uomo ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più Tv e ha spiegato di essere molto preoccupato per la sua ex moglie e per quello che sta vivendo in questi mesi. "Sono preoccupato per lei", ha sottolineato Nerozzi nell'intervista.

L'imprenditore ha attaccato direttamente Alex Belli, sottolineando che la sua presenza nella vita di Delia non fa bene alla donna. "Lui l'ha umiliata pubblicamente", ha spiegato Nerozzi, sottolineando che Delia continua a subire senza ribellarsi e senza riuscire a staccarsi da Alex, che approfitterebbe di questa situazione per manipolarla continuamente. "Delia vicino a lui si fa solo del male", ha voluto sottolineare l'ex marito della modella, che è ufficialmente una finalista del GF Vip.

Nerozzi è convinto che il loro matrimonio sia finito proprio a causa della presenza dell'attore, che lei aveva contattato per chiedere un aiuto per il suo sogno di diventare un'influencer. Dopo il loro incontro lei ha deciso di lasciare la casa che condivideva con l'ex marito.

L'ex marito di Delia attacca Alex Belli

Secondo Nerozzi, Alex Belli sarebbe un uomo falso.

L'uomo è convinto che sia stato lui a mettere in crisi il suo rapporto con Delia Duran, dopo otto lunghi anni di matrimonio. Quando Delia ha iniziato a frequentare Belli ha accusato l'ex marito di maltrattamenti. Secondo lui si tratterebbe di una storia inventata da Alex Belli, per alimentare il gossip e per finire in televisione e sui giornali.

Delia, a detta sua, sarebbe una ragazza troppo fragile, che è stata trascinata in un gioco "pericoloso" proprio da Alex. "Pensa solo a se stesso, non credo tenga a Delia", ha dichiarato l'ex marito della modella, attaccando l'attore per i suoi comportamenti nei confronti di Duran. Anche Nerozzi e Delia avevano un rapporto libero, ma l'imprenditore ha voluto precisare che si sono sempre rispettati. "Sto male a vederla così", ha aggiunto l'uomo.