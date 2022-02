Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, che racconta nella seconda stagione il difficile e appassionato amore fra Eda Yildiz e Serkan Bolat. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla collaborazione finanziaria fra Kemal e Deniz, sulla poca discrezione di Melo, sul matrimonio fra Eda e Serkan e sull'avvicinamento di quest'ultimo con Kemal.

Deniz partecipa alla cena di Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Aydan verrà a sapere da Pina di una grossa opportunità economica da poter sfruttare nella città di Istanbul. Per questo motivo, la donna proporrà a Kemal di partecipare al finanziamento del progetto dedicato alla costruzione del porto turistico insieme alla signora Deniz. Infatti, vorrebbe che il suo compagno sfruttasse questa nuova collaborazione per trovare un'intesa con l'imprenditrice. Più tardi, Aydan organizzerà una cena di famiglia a cui parteciperà anche Deniz che rimarrà molto stupita nel sapere che Eda e Serkan sono ritornati insieme dopo tanto tempo di lontananza. Infastidita dalla notizia, la donna rivelerà pubblicamente di essere diventata una socia in affari di Kemal, facendo infuriare Serkan.

Quest'ultimo, infatti, non ha ancora accettato che il compagno della madre sia anche il suo vero padre.

Serkan dà una possibilità a Kemal

Dopo aver deciso di chiedere la mano di Eda, Serkan confiderà le sue intenzioni a Melo, chiedendole di non rivelare la notizia a nessuno. Nonostante le raccomandazioni del giovane, in poco tempo la voce si spargerà velocemente fra tutti i loro conoscenti e familiari.

Saputo ciò, Serkan tenterà di tenere la fidanzata all'oscuro di tutto, usando ogni metodo possibile. Tra mille difficoltà, il giovane riuscirà alla fine a chiedere alla sua amata di sposarlo. Eda accetterà la proposta di matrimonio, avviando insieme al fidanzato i preparativi per le nozze. Qualche giorno dopo, i due innamorati si sposeranno circondati dall'amore degli amici e dei familiari.

Fra gli invitati ci sarà anche la signora Deniz che porterà in regalo agli sposi una serie di biglietti da visita di avvocati specializzati nel settore dei divorzi. Nonostante l'ambigua iniziativa dell'imprenditrice, il banchetto di nozze si rivelerà un successo soprattutto per Kemal che approfitterà dell'occasione per parlare con Serkan. Padre e figlio si confronteranno faccia a faccia, decidendo alla fine di provare a conoscersi meglio per dare una possibilità al loro rapporto.