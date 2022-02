Ritorna questa sera - venerdì 11 febbraio 2022 - in prima serata su Rai 1 "Il cantante mascherato”, la trasmissione giunta quest’anno alla sua terza edizione e ancora una volta condotta da Milly Carlucci.

Ad affiancare la conduttrice in questa nuova avventura ci sarà, come al solito, la giuria che vede ancora una volta la presenza di Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna. Con loro ci sarà la new entry Arisa, già concorrente nella prima edizione del programma e che ora, reduce dalla vittoria a “Ballando con le stelle”, passa dall’altra parte della barricata, divenendo uno dei giurati.

Format vincente non si cambia

Dall’alto degli ottimi ascolti delle prime due edizioni, il programma prodotto dalla Endemol Shiny Italy non muta il proprio format e si aggiorna, allungando la durata, che per questa edizione prevede sei puntate, due in più rispetto agli anni precedenti.

Protagonisti dello show sono 12 misteriosi ospiti vip che - celati dietro i loro alter ego mascherati - cercheranno di mettere in difficoltà la giuria, dandosi battaglia per aggiudicarsi il titolo. Saranno 12 concorrenti per altrettante nuove maschere, pronte ad alternarsi sul palco e a duettare con grandi nomi del panorama musicale italiano. In particolare quest'anno ci saranno: la volpe, la lumaca, la gallina Bluebell, il cavalluccio marino, il camaleonte, il pinguino, il pesce rosso, la medusa, il pastore maremmano, soleluna, l’aquila e il drago.

Uno di loro succederà a Red Canzian (il pappagallo), trionfatore della precedente edizione.

Milly Carlucci entusiasta

Milly Carlucci si è mostrata raggiante e carica come alla conferenza stampa di presentazione del programma.

La conduttrice ha svelato che nella puntata iniziale ciascun “cantante mascherato” si presenterà, per poi duettare con un “big” della canzone italiana.

A tal proposito, i protagonisti della puntata d'esordio, insieme ai misteriosi vip mascherati, saranno: i Cugini di Campagna, Marco Masini, Fausto Leali, Riccardo Fogli, Cristina D'Avena, Orietta Berti, Morgan, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello, Cristiano Malgioglio e la stessa Arisa.

Alcune anticipazioni parlano di una "rinnovata" sfida a distanza tra i Cugini di Campagna e i Maneskin, con la storica band composta da Nick Luciani, Ivano e Silvano Michetti pronta ad esibirsi con "Zitti e Buoni", cavallo di battaglia del giovane gruppo romano.

Al termine della serata sarà emesso il primo verdetto della giuria, che sarà chiamata già a smascherare quattro protagonisti di questa terza edizione.

Come sempre, inoltre, ci sarà spazio anche al giudizio del pubblico con la “portavoce” Sara Di Vaira, mentre le coreografie saranno curate da Simone Di Pasquale.