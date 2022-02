Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air sono ricchi di novità per i telespettatori di Canale 5.

Nelle puntate trasmesse dal 21 al 25 febbraio, Serkan, dopo aver saputo che Kemal è il suo vero padre, sposerà Eda: al matrimonio saranno presenti i parenti e gli amici più cari della coppia.

Nel frattempo Kerem farà una particolare scoperta sul conto di Pina. In seguito tra i neo-sposi nasceranno degli strani malintesi, che rischieranno di rovinare la serenità della coppia.

Eda e Piril, intanto, faranno di tutto pur di salvare l'Art Life: Yildiz proverà anche ad essere meno gelosa, per lasciare libero Serkan di portare a termine il suo progetto, senza avere troppi problemi.

Kerem fa una scoperta su Pina

Eda e Serkan festeggeranno il loro matrimonio e tutto andrà per il meglio: durante il lieto evento Kerem farà una clamorosa scoperta su Pina, la donna non è fidanzata, ma in realtà ha un fratello gemello.

Nel frattempo Piril cercherà di nascondere un problema improvviso a Eda e Serkan. Quest'ultimo dovrà prendere un’importante decisione riguardo il progetto del porto proposto da Deniz e alla fine deciderà di mollare.

Piril, intanto, si troverà in Turchia e parlerà con Aydan della complicata situazione in cui si trova l'Art Life: secondo la donna soltanto Deniz sarebbe in grado di salvare davvero la società dal fallimento.

Serkan nutre dei strani sospetti su Eda

Melek sarà convinta che i suoi sentimenti non siano ricambiati da Burak e l'uomo penserà lo stesso.

Piril, intanto, chiederà a Eda di aiutarla, mentre lei cercherà di risolvere il problema che ha causato il blocco delle carte di credito di Bolat.

Sin da subito, però, tale segreto farà nascere degli strani disguidi tra Eda e Serkan. Quest’ultimo, infatti, non riuscirà a comprendere lo strano atteggiamento della moglie e comincerà ad avere strani sospetti su di lei.

Aydan, invece, si renderà conto che il progetto ideato da Deniz potrebbe essere l’unica soluzione per salvare l’Art Life, così cercherà di avvicinarsi alla donna sempre di più.

Eda e Piril hanno un'idea particolare

Ayfer, sarà ancora ignara del segreto nascosto da Eda e Piril, così rovinerà i loro piani inconsapevolmente. Poco dopo Ayfer scoprirà le vere intenzioni della due e appurerà anche il problema delle carte di credito di Serkan.

Più tardi Eda e Piril penseranno di aiutare l'Art Life scacciando il malocchio, così attueranno un metodo molto particolare, ideato dalla nonna di Seyfi: le due faranno di tutto pur di salvare la società di Bolat, tanto che Yildiz accetterà che il suo amato lavori a stretto contatto con Deniz, senza creare problemi.

Successivamente, però, Eda deciderà di accompagnare Serkan sull'isola dove verrà avviato il nuovo progetto.