Gli spoiler della soap opera turca Love is in the Air riservano diverse sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 31 gennaio al 4 febbraio, Aydan avrà la conferma che il padre di suo figlio Serkan è Kemal e non Alptekin, come aveva creduto finora.

Nel frattempo Eda e Serkan faranno di tutto pur di trovare una buona scuola per la piccola Kiraz e si contenderanno un celebre istituto con Engin e Piril. Infine Melek confesserà ad Ayfer di provare dei sentimenti per Burak.

Aydan scopre che Kemal è il padre di Serkan

Negli episodi di Love is in the Air, trasmessi dal 31 gennaio al 4 febbraio, Aydan scoprirà che Kemal è il padre di Serkan, così penserà di confessarlo immediatamente al diretto interessato e a Eda. In seguito Piril e Engin andranno a casa di Eda per chiedere un giorno libero a Serkan, poiché dovranno sostenere il colloquio con una scuola per Can.

Nel frattempo Eda e Serkan cercheranno di realizzare il desiderio di Kiraz, così faranno di tutto pur di iscriverla nella stessa scuola del piccolo Can: per la coppia, però, non sarà affatto facile, poiché ci sarebbe bisogno di un aggancio nell'alta società.

Spoiler Love is in the Air: Eda organizza una cena per Serkan e Kemal

Nelle puntate di Love is in the Air, in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Canale 5, Aydan cercherà di aiutare Eda a trovare un contatto utile all'iscrizione alla scuola.

Per ricambiare il favore, Yildiz cercherà di organizzare una cena per Kemal e Serkan.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi Aydan inviterà la direttrice della scuola a casa sua e proverà a corromperla: sarà così che rischierà di mandare in fumo il progetto di Eda, ma l'intervento improvviso di Ayfer sistemerà la situazione venutasi a creare.

Successivamente Eda e Serkan si contenderanno il posto della scuola, con Engin e Piril: per essere ammessi, l'istituto richiederà una serie di prove attitudinali, ma con grande sorpresa queste dovranno essere superate dai genitori e non dagli alunni.

Eda e Serkan ai ferri corti con Engin e Piril

Eda e Serkan saranno ormai ai ferri corti con Engin e Piril. Nel frattempo la giuria scolastica scoprirà che i genitori di Kiraz e quelli di Can hanno diversi scheletri nell'armadio: sarà così che entrambe le famiglie saranno squalificate senza ripensamenti. In seguito Eda e Serkan, insieme a Engin e Piril rifletteranno a lungo sulla loro amicizia.

Intanto Pina riceverà una strana telefonata, dopo la quale Kerem deciderà di partire.

Poco dopo Melek confesserà ad Ayfer di essere innamorata di Burak: l'uomo, però, non avrà alcuna intenzione di andare oltre l'amicizia e dopo averla baciata gli confesserà di non essere interessato a lei. Infine Aydan invierà un messaggio a Serkan e gli confesserà che il suo vero padre non è Alptekin, ma Kemal.