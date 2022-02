Continua la messa in onda della serie televisiva di origini turche Love is in the air, trasmessa dal lunedì al venerdì, e che si sta avvicinando alla conclusione.

Le anticipazioni sull’episodio in programmazione su Canale 5 il 22 febbraio 2022, annunciano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) seppur con qualche difficoltà troverà il modo per evitare un battibecco con la sua sposa Eda Yldiz (Hande Erçel), continuando a passare con lei qualche altro giorno di spensieratezza durante il loro viaggio di nozze.

Spoiler Love is in the air, del 22 febbraio: Serkan declina l’offerta del progetto del porto proposto da Deniz, Piril è sincera con Aydan

Nella 204^ puntata dello sceneggiato (giunto alla sua seconda e ultima stagione), in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 22 febbraio al solito a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, Serkan - per non avere una discussione con la sua amata Eda già furiosa per la falsa notizia della sua tresca clandestina con la signora Deniz (Ayşe Akın) - prenderà una decisione: l'uomo rifiuterà l’offerta del progetto del porto proposto proprio dalla sua ex datrice di lavoro, peraltro innamorata di lui.

I due freschi sposi continueranno a godersi la loro luna di miele in Italia, ma intanto Piril (Başak Gümülcinelioğlu) in Turchia non riuscirà più a tenere per sé un terribile segreto, dopo aver riflettuto a lungo e aver preferito tacere il giorno del matrimonio per non rovinare il bellissimo momento.

La madre di Can (Ahmet Efe Metekoğlu) al momento sceglierà di confidarsi con Aydan (Neslihan Yeldan) quando la vedrà insospettita, appena la banca bloccherà tutte le carte di credito appartenenti a Serkan e all’Art Life - stufa di continuare a stare in silenzio - la metterà al corrente della crisi economica in cui si trova l’azienda a causa del fallimento dell’importante affare in Qatar.

La moglie di Engin (Anıl İlter) capirà che l’unica soluzione per salvare la società è quella di chiedere aiuto alla signora Deniz.

Burak e Melek rinunciano ad avere una relazione sentimentale

Successivamente Burak (Sinan Helvacı) e Melek (Elçin Afacan) arriveranno ad avere la convinzione che il sentimento che provano l’uno per l’altra in realtà non sia ricambiato, ad ascoltare i loro sfoghi saranno rispettivamente Kerem (Sina Özer) e Ayfer (Evrim Doğan): per tale motivo la migliore amica di Eda e Burak volteranno pagina, rinunciando quindi a intraprendere una relazione amorosa.