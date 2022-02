Le avventure della serie televisiva turca Love is in the air (Sen Çal Kapimi) proseguono come di consueto nella fascia pomeridiana dalle 16:55 sino alle 17:35 circa.

Nell’episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 23 febbraio 2022, Eda Yildiz (Hande Erçel) verrà informata dall’amica Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) che l’Art Life rischia di avere gravi difficoltà crisi economiche, inoltre farà insospettire il marito Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Anticipazioni Love is in the air del 23 febbraio: Eda apprende da Piril che l’azienda Art Life ha un grosso problema

Dagli spoiler su ciò che succederà nella 205^ puntata della soap opera, in programmazione su Canale 5 mercoledì 23 febbraio, si evince che la protagonista Eda - mentre si troverà ancora in luna di miele in Italia - dovrà affrontare l’insidioso intralcio della signora Deniz (Ayşe Akın). Intanto la giovane verrà conoscenza di un grave problema finanziario in procinto di colpire il marito Serkan.

In particolare Piril si vedrà costretta ad avvertire anche la sua amica, facendole sapere che - a causa del fallimento del progetto in Qatar - la banca ha bloccato tutte le carte di credito di Bolat e della società Art Life: la moglie di Engin (Anıl İlter) però inviterà l’architetta paesaggista a tenere per sé quello ciò che le ha confidato, per darle il tempo di cercare una soluzione.

Purtroppo lo sconvolgente segreto rischierà di venire a galla di essere scoperto da Serkan: tale incertezza genererà delle forti tensioni tra i novelli sposi.

Serkan si accorge dello strano comportamento di Eda, Aydan cerca di ingraziarsi la signora Deniz

L’insolito atteggiamento di Eda infatti non passerà di certo inosservato al suo amato, specie quando farà di tutto per non eccedere in spese: inoltre la fanciulla dirà più volte al marito di voler ritornare a Istanbul con la scusa di ricongiungersi con loro figlia Kiraz (Maya Başol), sentendone troppo la mancanza.

Ciò ovviamente significhererebbe interrompere la loro vacanza. Serkan essendo ignaro della situazione si innervosirà, ma soprattutto non riuscirà a comprendere la ragione per cui la sua dolce metà voglia tornare a casa in fretta.

Nel contempo Aydan proverà a ingraziarsi Deniz: la signora Bolat - sapendo che l’ex datrice di lavoro di Serkan e Eda è una socia del progetto del porto - sarà consapevole che si tratta dell'unica carta vincente per provare a risollevare le sorti dell’azienda Art Life vicina alla crisi.